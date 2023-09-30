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محكمة عسكرية صومالية تصدر أحكاما بالإعدام بحق عنصرين من مليشيات الشباب

9/30/2023 2:34:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 9 (كونا) -- اصدرت محكمة القوات المسلحة الصومالية اليوم السبت أحكاما بالإعدام بحق عنصرين من مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) ان "العنصرين الإرهابيين" نفذا العديد من الجرائم ضد السكان المحليين في مدينة (غالكعيو) في محافظة (مدغ) بولاية (غلمدغ) الإقليمية.
وتتواصل العمليات العسكرية واسعة النطاق التي يشنها الجيش الوطني الصومالي ضد عناصر (مليشيات الشباب) المرتبطة بتنظيم القاعدة في وسط وجنوب الصومال وذلك بالتعاون مع الحلفاء الدوليين والسكان المحليين. (النهاية)

ا س م / ن س ع


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