محكمة عسكرية صومالية تصدر أحكاما بالإعدام بحق عنصرين من مليشيات الشباب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 9 (كونا) -- اصدرت محكمة القوات المسلحة الصومالية اليوم السبت أحكاما بالإعدام بحق عنصرين من مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) ان "العنصرين الإرهابيين" نفذا العديد من الجرائم ضد السكان المحليين في مدينة (غالكعيو) في محافظة (مدغ) بولاية (غلمدغ) الإقليمية.
وتتواصل العمليات العسكرية واسعة النطاق التي يشنها الجيش الوطني الصومالي ضد عناصر (مليشيات الشباب) المرتبطة بتنظيم القاعدة في وسط وجنوب الصومال وذلك بالتعاون مع الحلفاء الدوليين والسكان المحليين. (النهاية)
ا س م / ن س ع
MENAFN30092023000071011013ID1107169594
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.