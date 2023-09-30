Saturday, 30 September 2023 10:41 GMT

الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي في الصومال

9/30/2023 2:34:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 30 - 9 (كونا) -- دان الاتحاد الأوروبي اليوم السبت الهجوم الأخير الذي شنته "جماعة الشباب الإرهابية" على أهداف مدنية في الصومال.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبيلة مسرلي في بيان ان "الهجوم لم يؤد إلا إلى تعزيز التزام الاتحاد الأوروبي بمساندة الحكومة الفيدرالية والصوماليين في حربهم ضد الإرهاب".
وأضافت ان "اللجوء إلى الهجمات الشنيعة على المواطنين يؤكد يأس المتطرفين والضغط الهائل الذي يواجهونه من الحكومة والشركاء الدوليين".
وكانت الشرطة الصومالية أعلنت أمس الجمعة مقتل ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء تفجير انتحاري في مقهى شعبي بمديرية (هولوداغ) في العاصمة (مقديشو). (النهاية)

ن خ / أ م س



MENAFN30092023000071011013ID1107169593

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث