الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي في الصومال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 30 - 9 (كونا) -- دان الاتحاد الأوروبي اليوم السبت الهجوم الأخير الذي شنته "جماعة الشباب الإرهابية" على أهداف مدنية في الصومال.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبيلة مسرلي في بيان ان "الهجوم لم يؤد إلا إلى تعزيز التزام الاتحاد الأوروبي بمساندة الحكومة الفيدرالية والصوماليين في حربهم ضد الإرهاب".
وأضافت ان "اللجوء إلى الهجمات الشنيعة على المواطنين يؤكد يأس المتطرفين والضغط الهائل الذي يواجهونه من الحكومة والشركاء الدوليين".
وكانت الشرطة الصومالية أعلنت أمس الجمعة مقتل ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء تفجير انتحاري في مقهى شعبي بمديرية (هولوداغ) في العاصمة (مقديشو). (النهاية)
ن خ / أ م س
MENAFN30092023000071011013ID1107169593
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.