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مبنى (إكسبو الدوحة) يدخل موسوعة (غينيس) بأكبر سطح أخضر في العالم

9/30/2023 2:34:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 30 - 9 (كونا) -- أعلنت هيئة الاشغال العامة القطرية اليوم السبت دخول المبنى الرئيسي لمعرض (إكسبو الدوحة 2023) للبستنة موسوعة (غينيس) العالمية للأرقام القياسية لامتلاكه أكبر سطح أخضر في العالم والذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 4031 مترا مربعا.
ونقلت وكالة الانباء القطرية (قنا) عن الهيئة أن الرقم القياسي العالمي الجديد هو السادس الذي تحققه الهيئة خلال السنوات الأخيرة حيث سجلت بالسابق خمسة أرقام قياسية في موسوعة (غينيس) تشمل إنشاء أكبر مستودع للحافلات الكهربائية في لوسيل وإقامة أطول مسار مكيف خارجي في حديقة مفتوحة في حديقة أم السنيم.
وأضافت الهيئة إلى أن من الأرقام القياسية المسجلة بالموسوعة أيضا توفير أطول مسار دراجات هوائية متصل (المضمار الأولمبي) وأطول قطعة إسفلت تم رصفها بشكل متواصل على طريق الخور بالإضافة إلى مشاركة أكبر عدد من الجنسيات في زراعة الأشجار في آن واحد.
وذكرت أن المشاريع التي تنفذها الهيئة تمهد الطريق للعديد من الأحداث العالمية الكبرى في قطر مشيرة إلى المشاريع التي تم تنفيذها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا قطر 2022) ومعرض (إكسبو 2023 الدوحة للبستنة) إلى جانب سباقات (الفورمولا 1) المقرر اقامتها في الدوحة الشهر المقبل.
وأشارت إلى أن هيئة الأشغال العامة أكملت تشييد المبنى الرئيسي للمعرض والمباني الخدمية فضلا عن تجهيز حدائق المعرض الخارجية والداخلية استعدادا لاستضافة المشاركين في أحد أهم معارض البستنة بالشرق الأوسط حيث تم الأخذ في الاعتبار عند تصميم المبنى إظهار أعلى معايير البستنة ضمن منطقة ذات مناخ حار وتقديم نموذج الدولة الخضراء في إقليم صحراوي.
كما صمم المشروع ليقدم للزائر تجربة تفاعلية مع الطبيعة والبناء العمراني الحضاري ممزوجة بلمسات من الطابع القطري مع زراعة سطح المبنى الرئيسي بنبات (البناسيتم) و(الداليا) و(العشب الأخضر).
يذكر ان معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة سينطلق في الثاني من أكتوبر المقبل تحت شعار (صحراء خضراء بيئة أفضل) وستستمر فعالياته إلى ال28 من مارس من العام القادم. (النهاية) س س س / ن س ع

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