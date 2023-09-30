(استون فيلا) يكتسح (برايتون) بسداسية ويصعد لثالث ترتيب الدوري الانجليزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 30 - 9 (كونا)-- صعد نادي (استون فيلا) إلى المركز الثالث بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك بعد اكتساحه لضيفه (برايتون) بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة افتتاح الجولة السابعة التي جمعتهما اليوم السبت.
وافتتح المهاجم الانجليزي أولي واتكينس النتيجة لأصحاب الأرض بهدفين متتالين الأول في الدقيقة ال14 والثاني عند الدقيقة 21.
وتسبب المدافع الاوروغوياني برفيس تونوريو في تسجيل الهدف الثالث ضد فريقه في الدقيقة 26 وذلك عندما حاول إبعاد الكرة عن مرماه ليحولها بطريق الخطأ إلى شباك حارسه جايسون ستيلي.
وبعد خمس دقائق على انطلاقة الشوط الثاني نجح المهاجم الاسباني انسو فاتي في تقليص النتيجة لكن واتكينس عاد مجددا في الدقيقة 65 ليعمق الفارق بهدف رابع.
ووقع الانجليزي جايكوب رامسي الهدف الخامس في الدقيقة 85 ليختتم البرازيلي دوغلاس لويز النتيجة بهدف سادس في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبهذا الفوز رفع (استون فيلا) رصيده إلى 15 نقطة ليحتل بها المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر (مانشستر سيتي) الذي يخوض حاليا مباراة هذه الجولة ضد مضيفه (وولفرهامبتون).
ويحتل (ليفربول) المركز الثاني برصيد 16 نقطة وسيلعب هو الاخر مباراة هذه الجولة في وقت لاحق اليوم ضد مضيفه (توتنهام هوتسبر).
وفي المقابل تجمد رصيد (برايتون) عند النقطة 15 وتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف فقط عن (استون فيلا) و (ارسنال) في المركز الخامس. (النهاية)
م ر ن / أ م س
MENAFN30092023000071011013ID1107169591
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.