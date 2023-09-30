Saturday, 30 September 2023 10:41 GMT

(استون فيلا) يكتسح (برايتون) بسداسية ويصعد لثالث ترتيب الدوري الانجليزي

9/30/2023 2:34:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 30 - 9 (كونا)-- صعد نادي (استون فيلا) إلى المركز الثالث بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك بعد اكتساحه لضيفه (برايتون) بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة افتتاح الجولة السابعة التي جمعتهما اليوم السبت.
وافتتح المهاجم الانجليزي أولي واتكينس النتيجة لأصحاب الأرض بهدفين متتالين الأول في الدقيقة ال14 والثاني عند الدقيقة 21.
وتسبب المدافع الاوروغوياني برفيس تونوريو في تسجيل الهدف الثالث ضد فريقه في الدقيقة 26 وذلك عندما حاول إبعاد الكرة عن مرماه ليحولها بطريق الخطأ إلى شباك حارسه جايسون ستيلي.
وبعد خمس دقائق على انطلاقة الشوط الثاني نجح المهاجم الاسباني انسو فاتي في تقليص النتيجة لكن واتكينس عاد مجددا في الدقيقة 65 ليعمق الفارق بهدف رابع.
ووقع الانجليزي جايكوب رامسي الهدف الخامس في الدقيقة 85 ليختتم البرازيلي دوغلاس لويز النتيجة بهدف سادس في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبهذا الفوز رفع (استون فيلا) رصيده إلى 15 نقطة ليحتل بها المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر (مانشستر سيتي) الذي يخوض حاليا مباراة هذه الجولة ضد مضيفه (وولفرهامبتون).
ويحتل (ليفربول) المركز الثاني برصيد 16 نقطة وسيلعب هو الاخر مباراة هذه الجولة في وقت لاحق اليوم ضد مضيفه (توتنهام هوتسبر).
وفي المقابل تجمد رصيد (برايتون) عند النقطة 15 وتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف فقط عن (استون فيلا) و (ارسنال) في المركز الخامس. (النهاية)

م ر ن / أ م س



MENAFN30092023000071011013ID1107169591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث