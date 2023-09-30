لبنان يدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 30 – 9 (كونا ) -– دان لبنان اليوم السبت الهجومين "الإرهابيين" اللذين وقعا في إقليمي (بلوشستان) و(خيبر بختونخوا) في باكستان واسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تضامن لبنان مع باكستان حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب.
وأعربت عن استنكارها كل أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الانسانية.
وأعلنت الشرطة الباكستانية أمس الجمعة مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم شرطي وإصابة 12 آخرين في هجومين انتحاريين استهدفا مسجدا في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
ويأتي الهجوم في اليوم نفسه الذي لقي فيه 52 شخصا حتفهم بينما أصيب أكثر من 50 آخرين في انفجار انتحاري استهدف موكبا دينيا في إقليم (بلوشستان) جنوب غرب باكستان. (النهاية)
ا ي ب / ن س ع
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