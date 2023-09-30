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لبنان يدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

9/30/2023 2:34:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 30 – 9 (كونا ) -– دان لبنان اليوم السبت الهجومين "الإرهابيين" اللذين وقعا في إقليمي (بلوشستان) و(خيبر بختونخوا) في باكستان واسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تضامن لبنان مع باكستان حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب.
وأعربت عن استنكارها كل أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الانسانية.
وأعلنت الشرطة الباكستانية أمس الجمعة مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم شرطي وإصابة 12 آخرين في هجومين انتحاريين استهدفا مسجدا في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
ويأتي الهجوم في اليوم نفسه الذي لقي فيه 52 شخصا حتفهم بينما أصيب أكثر من 50 آخرين في انفجار انتحاري استهدف موكبا دينيا في إقليم (بلوشستان) جنوب غرب باكستان. (النهاية)

ا ي ب / ن س ع


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