الدوري الإنجليزي: (وولفرهامبتون) يحقق فوزا مهما على (مانشستر سيتي) المتصدر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن 30 - 9 (كونا) -- أحرز نادي (وولفرهامبتون) فوزا مهما ومفاجئا على ضيفه (مانشستر سيتي) بنتيجة هدفين لهدف واحد في مباراة الجولة السابعة من الدوري الانجليزي الممتاز التي جمعتهما اليوم السبت.
وتقدم أصحاب الارض في النتيجة عند الدقيقة ال13 بهدف سجله المدافع البرتغالي روبن دياش في مرمى فريقه بطريق الخطأ.
وأدرك المهاجم الأرجنتيني جوليان الفاريز التعادل للضيوف في الدقيقة 58 غير أن الجناح الكوري الجنوبي هوانغ هي تشانغ رجح الكفة لصالح (وولفرهامبتون) بهدف ثان وقعه في الدقيقة 66.
ولم تفلح محاولات السيتي والتغييرات التي أجراها المدرب الاسباني بيب غوارديولا في تغيير النتيجة ليخطف أصحاب الارض ثلاث نقاط ثمينة من متصدر الدوري وحامل لقب الموسم الماضي.
ورغم خسارته يظل السيتي محافظا مؤقتا على صدارته لكن بفارق نقطة واحدة فقط عن الوصيف (ارسنال) الذي فاز بمباراته اليوم أمام مضيفه (بورنموث) برباعية نظيفة.
وأمام (ليفربول) الذي يحتل المركز الثالث برصيد 16 نقطة فرصة كبيرة لاختطاف صدارة الدوري من السيتي في حال الفوز بلقائه امام مضيفه (توتنهام هوتسبر) والذي سينطلق بعد قليل.
وفي مباريات أخرى جرت اليوم فاجأ (كريستال بالاس) مضيفه (مانشستر يونايتد) بالفوز عليه بهدف نظيف وفاز (نيوكاسل يونايتد) على ضيفه (بيرنلي) بهدفين دون رد وبنفس النتيجة تغلب (ويستهام يونايتد) على ضيفه (شيفيلد يونايتد) بينما فاز (لوتون تاون) على مضيفه (ايفرتون) بهدفين مقابل هدف واحد.
ويحتل (أستون فيلا) المركز الرابع برصيد 15 نقطة متقدما بفارق الاهداف عن (برايتون) ونقطة واحدة عن (توتنهام هوتسبر) ونقطتين عن (ويستهام يونايتد).
ويأتي (نيوكاسل يونايتد) ثامنا بمجموع 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن (كريستال بالاس) وثلاث نقاط عن (مانشستر يونايتد).
وصعد (وولفرهامبتون) إلى المركز ال13 برصيد سبع نقاط وتجمد رصيد (ايفرتون) عند النقطة الرابعة والمركز ال16 وبفارق هدف واحد عن (لوتون تاون) في حين تراجع (بورنموث) إلى المركز ال18 بثلاث نقاط يليه (بيرنلي) بنقطة واحدة وبفارق الاهداف عن متذيل الترتيب (شيفيلد يونايتد). (النهاية)
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