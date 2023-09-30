برنامج الأغذية العالمي يعلن تكثيف جهوده على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 30 - 9 (كونا) -- أعلن برنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة اليوم السبت تكثيف جهوده على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان لمساعدة عشرات الآلاف من النازحين الذين وصلوا مؤخرا إقليم (ناغورني كاراباخ).
وذكر البرنامج في بيان له انه قام ببناء مرافق في منطقة غوريس الأرمينية بالقرب من الحدود في مقاطعة سيونيك الجنوبية الشرقية من أجل تقديم الوجبات الساخنة للأشخاص الذين يدخلون أرمينيا الذين تجاوزوا 90 ألفا منذ 23 سبتمبر حتى أمس الجمعة بحسب بيانات الحكومة الارمينية.
وقال البيان إن البرنامج قام بتوزيع أكثر من ألفي وجبة ساخنة على الأشخاص الذين عبروا الحدود يوم أول أمس الخميس قادمين من اقليم ناغورنو كاراباخ بينما يخطط لتوسيع نطاق مساعداته من أجل تقديم 21 ألف وجبة في الأسبوعين المقبلين.
وأوضح أن عدد الذين يصلون إلى الحدود ارتفع بشكل كبير في الأيام الأخيرة ما أدى إلى احتشاد طوابير طويلة عند المعابر الحدودية من النازحين بينهم كبار السن وعديد من الأطفال الذين غالبا ما يصلون في حالة إرهاق ويحتاجون إلى مساعدة طارئة فورية بما في ذلك الوجبات الساخنة وغيرها من المساعدات الغذائية.
وأشار البيان الى أن البرنامج الأممي يقدم أيضًا عبوات غذائية تحتوي على أطعمة غنية بالبروتين وحبوب وزيت طهي لنحو 30 ألف شخص بالإضافة إلى استعداده لتقديم بطاقات غذائية لدعم أكثر من 6 آلاف شخص والعمل مع الشركاء والجهات المانحة لتوسيع نطاق المساعدات بشكل أكبر وفقا للاحتياجات.
وعبر برنامج الأغذية العالمي عن القلق العميق إزاء تأثير ذلك على حياة المدنيين وسبل عيشهم "مع تطور الوضع مؤكدا أهمية أن يتلقى الأشخاص المتضررون الدعم الإنساني المستمر وفي الوقت المناسب".
وأعلنت أذربيجان الأسبوع الماضي أن قواتها تقوم بعملية عسكرية لمكافحة "الإرهاب" في إقليم (ناغورني كاراباخ) بهدف إعادة النظام الدستوري إلى الإقليم المتنازع عليه مع أرمينيا. (النهاية)
م ن / ه س ص
MENAFN30092023000071011013ID1107169588
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