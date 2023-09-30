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برنامج الأغذية العالمي يعلن تكثيف جهوده على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

9/30/2023 2:34:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 30 - 9 (كونا) -- أعلن برنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة اليوم السبت تكثيف جهوده على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان لمساعدة عشرات الآلاف من النازحين الذين وصلوا مؤخرا إقليم (ناغورني كاراباخ).
وذكر البرنامج في بيان له انه قام ببناء مرافق في منطقة غوريس الأرمينية بالقرب من الحدود في مقاطعة سيونيك الجنوبية الشرقية من أجل تقديم الوجبات الساخنة للأشخاص الذين يدخلون أرمينيا الذين تجاوزوا 90 ألفا منذ 23 سبتمبر حتى أمس الجمعة بحسب بيانات الحكومة الارمينية.
وقال البيان إن البرنامج قام بتوزيع أكثر من ألفي وجبة ساخنة على الأشخاص الذين عبروا الحدود يوم أول أمس الخميس قادمين من اقليم ناغورنو كاراباخ بينما يخطط لتوسيع نطاق مساعداته من أجل تقديم 21 ألف وجبة في الأسبوعين المقبلين.
وأوضح أن عدد الذين يصلون إلى الحدود ارتفع بشكل كبير في الأيام الأخيرة ما أدى إلى احتشاد طوابير طويلة عند المعابر الحدودية من النازحين بينهم كبار السن وعديد من الأطفال الذين غالبا ما يصلون في حالة إرهاق ويحتاجون إلى مساعدة طارئة فورية بما في ذلك الوجبات الساخنة وغيرها من المساعدات الغذائية.
وأشار البيان الى أن البرنامج الأممي يقدم أيضًا عبوات غذائية تحتوي على أطعمة غنية بالبروتين وحبوب وزيت طهي لنحو 30 ألف شخص بالإضافة إلى استعداده لتقديم بطاقات غذائية لدعم أكثر من 6 آلاف شخص والعمل مع الشركاء والجهات المانحة لتوسيع نطاق المساعدات بشكل أكبر وفقا للاحتياجات.
وعبر برنامج الأغذية العالمي عن القلق العميق إزاء تأثير ذلك على حياة المدنيين وسبل عيشهم "مع تطور الوضع مؤكدا أهمية أن يتلقى الأشخاص المتضررون الدعم الإنساني المستمر وفي الوقت المناسب".
وأعلنت أذربيجان الأسبوع الماضي أن قواتها تقوم بعملية عسكرية لمكافحة "الإرهاب" في إقليم (ناغورني كاراباخ) بهدف إعادة النظام الدستوري إلى الإقليم المتنازع عليه مع أرمينيا. (النهاية)

م ن / ه س ص



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