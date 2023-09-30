الهند: مقتل مسلحين اثنين خلال إحباط محاولة تسلل في جامو وكشمير

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 30 - 9 (كونا) -- أعلنت الشرطة الهندية اليوم السبت مقتل مسلحين اثنين في مواجهة مع قوات الأمن في محافظة (كوبوارا) بولاية جامو وكشمير شمالي البلاد وذلك خلال إحباط محاولة تسلل على طول خط السيطرة.
ونقلت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية عن متحدث رسمي للشرطة القول إنه أطلق عملية أمنية مشتركة مع قوات الجيش في (كومكادي) على طول خط السيطرة في قطاع (ماشيل) في (كوبوارا) إثر ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجودهم في المنطقة.
وأضاف البيان أن المسلحين أطلقوا النار بشكل عشوائي فردت قوات الجيش والشرطة ما أسفر عن قتل مسلحين اثنين ومصادرة أسلحة وذخائر كانت بحوزة المسلحين القتلى.
وتتهم نيودلهي إسلام آباد بدعم وتمويل ومساعدة الجماعات المسلحة في كشمير في حين تنفي اسلام اباد هذه الاتهامات وتؤكد ان الكشميريين يدافعون عن حريتهم. (النهاية)
ا ت ك / م م ج
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