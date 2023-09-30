Saturday, 30 September 2023 10:41 GMT

الهند: مقتل مسلحين اثنين خلال إحباط محاولة تسلل في جامو وكشمير

9/30/2023 2:34:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 30 - 9 (كونا) -- أعلنت الشرطة الهندية اليوم السبت مقتل مسلحين اثنين في مواجهة مع قوات الأمن في محافظة (كوبوارا) بولاية جامو وكشمير شمالي البلاد وذلك خلال إحباط محاولة تسلل على طول خط السيطرة.
ونقلت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية عن متحدث رسمي للشرطة القول إنه أطلق عملية أمنية مشتركة مع قوات الجيش في (كومكادي) على طول خط السيطرة في قطاع (ماشيل) في (كوبوارا) إثر ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجودهم في المنطقة.
وأضاف البيان أن المسلحين أطلقوا النار بشكل عشوائي فردت قوات الجيش والشرطة ما أسفر عن قتل مسلحين اثنين ومصادرة أسلحة وذخائر كانت بحوزة المسلحين القتلى.
وتتهم نيودلهي إسلام آباد بدعم وتمويل ومساعدة الجماعات المسلحة في كشمير في حين تنفي اسلام اباد هذه الاتهامات وتؤكد ان الكشميريين يدافعون عن حريتهم. (النهاية)

ا ت ك / م م ج




MENAFN30092023000071011013ID1107169587

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث