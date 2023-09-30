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الجزائر تنتخب بالإجماع لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

9/30/2023 2:34:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 30 - 9 (كونا) -- انتخبت الجزائر اليوم السبت بالإجماع لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة عامين.
وجرى انتخاب الجزائر في مجلس المحافظين خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الدورة ال 67 للمؤتمر بالعاصمة النمساوية فيينا.
وقال المندوب الدائم للجزائر بفيينا العربي لطروش في كلمة عقب التصويت إن انتخاب الجزائر لعضوية المجلس ما بين 2023 - 2025 يعكس التزامها التام "بتمثيل إفريقيا بالتنسيق مع الأعضاء الآخرين الممثلين للقارة على أحسن وجه".
وأضاف أن ترشح بلاده للعضوية حظي بدعم المجموعة الإفريقية للمندوبين الدائمين لدى المنظمات الدولية بفيينا.
وقال إن الجزائر "ستعمل من أجل الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية بصدق وتفان ومسؤولية في الاستفادة من الاستخدامات السلمية التي تتيحها التكنولوجيا النووية بما يتسق وأهداف التنمية المستدامة".
يأتي انتخاب الجزائر لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد انتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان وعضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي. (النهاية)

م ر / ه س ص



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