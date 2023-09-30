الجزائر تنتخب بالإجماع لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 30 - 9 (كونا) -- انتخبت الجزائر اليوم السبت بالإجماع لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة عامين.
وجرى انتخاب الجزائر في مجلس المحافظين خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الدورة ال 67 للمؤتمر بالعاصمة النمساوية فيينا.
وقال المندوب الدائم للجزائر بفيينا العربي لطروش في كلمة عقب التصويت إن انتخاب الجزائر لعضوية المجلس ما بين 2023 - 2025 يعكس التزامها التام "بتمثيل إفريقيا بالتنسيق مع الأعضاء الآخرين الممثلين للقارة على أحسن وجه".
وأضاف أن ترشح بلاده للعضوية حظي بدعم المجموعة الإفريقية للمندوبين الدائمين لدى المنظمات الدولية بفيينا.
وقال إن الجزائر "ستعمل من أجل الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية بصدق وتفان ومسؤولية في الاستفادة من الاستخدامات السلمية التي تتيحها التكنولوجيا النووية بما يتسق وأهداف التنمية المستدامة".
يأتي انتخاب الجزائر لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد انتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان وعضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي. (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN30092023000071011013ID1107169586
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