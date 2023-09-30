التعليم العالي : قبول 8404 طلاب بمرحلة الدبلوم المتوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع الأردنية لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024.

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة للقبول الموحد ومسددين لرسم تقديم الطلب 11160 طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول 8404 وبلغ عدد الطلبة غير المرشحين للقبول 2756 .









وأشارت الوزارة إلى أنه تم إرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم ضمن قائمة القبول الموحد وذلك مساء اليوم السبت، كما تم إعلان قائمة الطلبة المرشحين للقبول، على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم الدبلوم المتوسط على العنوان التالي ( ).

ويمكن لكل طالب الحصول على نتيجته باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس في شهادة الثانوية العامة، إضافة إلى الإطلاع على الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في جميع التخصصات ولمختلف الشهادات.

وكشفت الوزارة عن تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواء الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2023-2024 ، حيث ستبدأ عمليــة تقديـم الطلبات اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء المقبل، وحتى الساعة 12من مساءً يوم الخميس المقبل للفئات التالية:

وفيما يتعلق بالطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي، أو في سنوات سابقة، يسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

وحول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العربية أو الأجنبية للعام الحالي أو في سنوات سابقة، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

ولفتت الوزارة الى أنه بعد إعلان نتائج القبول الموحد يرجى من الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات/ الكليات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة/كلية.

كما وستطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتباراً من الأحد المقبل، منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2023-2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، ويمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى.

وتهيب الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للاطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً، وللدخول لهذه المنصة يمكن استخدام الرابط التالي:

ويبين الجدول المرفق مع الخبر إحصائية بأعداد الطلبة المرشحين للقبول للعام الجامعي 2023-2024 موزعين حسب الجامعة/ الكلية.

--(بترا)



أ ر/ب ع/ ع ط







30/09/2023 20:31:35