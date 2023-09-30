التعليم العالي : قبول 8404 طلاب بمرحلة الدبلوم المتوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع الأردنية لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024.
وأوضحت الوزارة أن عدد الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة للقبول الموحد ومسددين لرسم تقديم الطلب 11160 طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول 8404 وبلغ عدد الطلبة غير المرشحين للقبول 2756 .
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم ضمن قائمة القبول الموحد وذلك مساء اليوم السبت، كما تم إعلان قائمة الطلبة المرشحين للقبول، على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم الدبلوم المتوسط على العنوان التالي ( ).
ويمكن لكل طالب الحصول على نتيجته باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس في شهادة الثانوية العامة، إضافة إلى الإطلاع على الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في جميع التخصصات ولمختلف الشهادات.
وكشفت الوزارة عن تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواء الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2023-2024 ، حيث ستبدأ عمليــة تقديـم الطلبات اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء المقبل، وحتى الساعة 12من مساءً يوم الخميس المقبل للفئات التالية:
وفيما يتعلق بالطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي، أو في سنوات سابقة، يسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
وحول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العربية أو الأجنبية للعام الحالي أو في سنوات سابقة، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
ولفتت الوزارة الى أنه بعد إعلان نتائج القبول الموحد يرجى من الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات/ الكليات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة/كلية.
كما وستطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتباراً من الأحد المقبل، منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2023-2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، ويمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى.
وتهيب الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للاطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً، وللدخول لهذه المنصة يمكن استخدام الرابط التالي:
ويبين الجدول المرفق مع الخبر إحصائية بأعداد الطلبة المرشحين للقبول للعام الجامعي 2023-2024 موزعين حسب الجامعة/ الكلية.
--(بترا)
أ ر/ب ع/ ع ط
30/09/2023 20:31:35
MENAFN30092023000117011021ID1107169585