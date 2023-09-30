العين العرموطي تفتتح مهرجانا تراثيا بجاليري رأس العين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 30 أيلول (بترا)- افتتحت رئيس لجنة المرأة في مجلس الأعيان العين خولة العرموطي، اليوم السبت، "المهرجان البلقاوي التراثي"، الذي تنظمه مبادرة "فخرنا بتراثنا" في جاليري رأس العين في أمانة عمان الكبرى.
وتحدثت العين العرموطي في كلمة ألقتها في افتتاح المهرجان عن أهمية تبني المشاريع وتنظيم المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة، التي أثبتت قدرتها على الانجازات المستمرة رغم التحديات.
وأشارت إلى حرص اللجنة على التواصل مع السيدات وإيصال صوتهن والعمل على مساعدتهن على تجاوز التحديات، وصولًا إلى تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا ترجمة للرؤية الملكية.
--(بترا)
م ش/ب ع/ ع ط
30/09/2023 20:34:34
MENAFN30092023000117011021ID1107169584
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