العين العرموطي تفتتح مهرجانا تراثيا بجاليري رأس العين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 30 أيلول (بترا)- افتتحت رئيس لجنة المرأة في مجلس الأعيان العين خولة العرموطي، اليوم السبت، "المهرجان البلقاوي التراثي"، الذي تنظمه مبادرة "فخرنا بتراثنا" في جاليري رأس العين في أمانة عمان الكبرى.

وتحدثت العين العرموطي في كلمة ألقتها في افتتاح المهرجان عن أهمية تبني المشاريع وتنظيم المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة، التي أثبتت قدرتها على الانجازات المستمرة رغم التحديات.

وأشارت إلى حرص اللجنة على التواصل مع السيدات وإيصال صوتهن والعمل على مساعدتهن على تجاوز التحديات، وصولًا إلى تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا ترجمة للرؤية الملكية.

--(بترا)

م ش/ب ع/ ع ط

30/09/2023 20:34:34