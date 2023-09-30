الحكومة الأميركية تسير نحو إغلاق مؤسسات فدرالية

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 30 أيلول (بترا )- أصبحت الولايات المتحدة، اليوم السبت على بعد ساعات من إغلاق مؤسسات فدرالية، وذلك بعد منتصف ليل (السبت /الأحد)، ليكون هذا الإغلاق الأول منذ 2019، بحسب واشنطن بوست.

وأسقط نواب جمهوريون متشدّدون أمس الجمعة، خطة اقترحها زعيمهم كيفن ماكارثي لإبقاء الانفاق ساريا من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، وصوّت ضدّه 232 عضوا مقابل 198 لصالحه.

ونصّ التدبير على اقتطاعات كبيرة في الإنفاق وكان مستبعدا إقراره في مجلس الشيوخ، باعتبار الغالبية للديمقراطيين.

وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ أمس الجمعة إنه يتعين على النواب الجمهوريين المتشددين إيجاد حل للمأزق، لافتة الى انه لا تزال هناك فرصة لتجنّب إغلاق مؤسسات فدرالية.

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن المحادثات لا تجري بين الرئيس وماكارثي"، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري، وتابعت "يجب أن تجري المحادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي، معتبرة أن هناك يكمن الحل، لإنها الفوضى وهذا ما يجب أن ينصب التركيز عليه".

ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فدرالي.

وقالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض لايل براينارد إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر "لا داع له".

وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.

--(بترا)

ب خ/ب ع/ ع ط

30/09/2023 20:09:48