ندوة عن التمكين السياسي في جرش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 30 أيلول (بترا)- نظم حزب الائتلاف الوطني فرع محافظة جرش اليوم السبت في قاعة غرفة التجارة ندوة سياسية عن أهمية التمكين السياسي والمشاركة في الحياة الحزبية للشباب والشابات.
وقال رئيس فرع جرش بحزب الائتلاف الدكتور محمد نايف زريقات إن الندوة جاءت للتشجيع والتفعيل المجتمعي بأهمية المشاركة السياسية في الأحزاب للوصول الى العملية الديمقراطية التي تعتبر واجبا وطنيا، مؤكدا أهمية المشاركة السياسية واختيار نخب شبابية قادرة على صناعة القرار للنهوض بالوطن.
وقالت العين الدكتورة ميسون العتوم، إن تمكين المرأة بشكل حقيقي وتطويرها وتنميتها يحتاج إلى المزيد من الجهود المبذولة والتشريعات التي تكفل ذلك لأن المرأة هي النصف الثاني المكمل للرجل ما يستوجب منحها المساحة الأكبر لتنطلق لتحقق المزيد من العطاء، مؤكدة أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع وقدرتها على إحداث التغيير في مختلف المجالات.
وأضافت العتوم أن الأحزاب هي المحرك الأساسي في تمكين العملية السياسية في المجتمعات لما لها من قدرة للوصول إلى صناعة القرار للمساهمة في عملية التغيير والتطوير المنشود.
من جهته، أكد رئيس لجنة إعمار جرش والغرفة التجارية الدكتور علي دندن العتوم أهمية التمكين السياسي للشباب والمرأة والمشاركة الفعلية في الانتخابات كناخب ومرشح للوصول الى صناعة القرار، مبينا أن جلالة الملك عبدالله الثاني، طالما دعا إلى أهمية تشكيل حكومات قائمة على توزيع المكتسبات بعدالة ومحاربة للفساد وقادرة على التطوير والتحديث لبناء الوطن وتطوره.
وأشار رئيس ملتقى شباب جرش ومبادرة "يلا نشارك يلا نتحزب" سيف بني مصطفى، إلى أهمية توجيه الشباب وحفز طاقاتهم على التحديث والبناء من خلال المشاركة في الأحزاب والحياة السياسية.
واشتمل اللقاء الذي حضره عدد من القيادات المجتمعية والشبابية والقطاع النسائي في المحافظة على حوار ونقاش حول أهمية المشاركة في العملية السياسية لتشكيل نخبة تخدم الوطن.
--(بترا)
ع ف/ب ع/ع ط
30/09/2023 20:05:02
MENAFN30092023000117011021ID1107169582
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