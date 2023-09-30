ندوة عن التمكين السياسي في جرش

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 30 أيلول (بترا)- نظم حزب الائتلاف الوطني فرع محافظة جرش اليوم السبت في قاعة غرفة التجارة ندوة سياسية عن أهمية التمكين السياسي والمشاركة في الحياة الحزبية للشباب والشابات.

وقال رئيس فرع جرش بحزب الائتلاف الدكتور محمد نايف زريقات إن الندوة جاءت للتشجيع والتفعيل المجتمعي بأهمية المشاركة السياسية في الأحزاب للوصول الى العملية الديمقراطية التي تعتبر واجبا وطنيا، مؤكدا أهمية المشاركة السياسية واختيار نخب شبابية قادرة على صناعة القرار للنهوض بالوطن.

وقالت العين الدكتورة ميسون العتوم، إن تمكين المرأة بشكل حقيقي وتطويرها وتنميتها يحتاج إلى المزيد من الجهود المبذولة والتشريعات التي تكفل ذلك لأن المرأة هي النصف الثاني المكمل للرجل ما يستوجب منحها المساحة الأكبر لتنطلق لتحقق المزيد من العطاء، مؤكدة أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع وقدرتها على إحداث التغيير في مختلف المجالات.

وأضافت العتوم أن الأحزاب هي المحرك الأساسي في تمكين العملية السياسية في المجتمعات لما لها من قدرة للوصول إلى صناعة القرار للمساهمة في عملية التغيير والتطوير المنشود.

من جهته، أكد رئيس لجنة إعمار جرش والغرفة التجارية الدكتور علي دندن العتوم أهمية التمكين السياسي للشباب والمرأة والمشاركة الفعلية في الانتخابات كناخب ومرشح للوصول الى صناعة القرار، مبينا أن جلالة الملك عبدالله الثاني، طالما دعا إلى أهمية تشكيل حكومات قائمة على توزيع المكتسبات بعدالة ومحاربة للفساد وقادرة على التطوير والتحديث لبناء الوطن وتطوره.

وأشار رئيس ملتقى شباب جرش ومبادرة "يلا نشارك يلا نتحزب" سيف بني مصطفى، إلى أهمية توجيه الشباب وحفز طاقاتهم على التحديث والبناء من خلال المشاركة في الأحزاب والحياة السياسية.

واشتمل اللقاء الذي حضره عدد من القيادات المجتمعية والشبابية والقطاع النسائي في المحافظة على حوار ونقاش حول أهمية المشاركة في العملية السياسية لتشكيل نخبة تخدم الوطن.

--(بترا)

ع ف/ب ع/ع ط

30/09/2023 20:05:02

