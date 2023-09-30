موسكو : الولايات المتحدة لم تدع روسيا لحضور منتدى أبيك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 30 أيلول (بترا) -أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا لم تتلق دعوة لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في الولايات المتحدة في تشرين الثاني المقبل.
ودعت الخارجية الروسية في بيان صحفي: البيت الأبيض إلى ضمان الوصول المتكافئ لجميع الوفود إلى المنتدى وإصدار التأشيرات في الوقت المناسب.
وتعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، الذي يضم 19 دولة، في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية في منتصف تشرين الثاني المقبل.
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
30/09/2023 20:02:29
MENAFN30092023000117011021ID1107169581
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