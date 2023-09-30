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موسكو : الولايات المتحدة لم تدع روسيا لحضور منتدى أبيك

9/30/2023 2:33:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 30 أيلول (بترا) -أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا لم تتلق دعوة لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في الولايات المتحدة في تشرين الثاني المقبل.
ودعت الخارجية الروسية في بيان صحفي: البيت الأبيض إلى ضمان الوصول المتكافئ لجميع الوفود إلى المنتدى وإصدار التأشيرات في الوقت المناسب.
وتعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، الذي يضم 19 دولة، في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية في منتصف تشرين الثاني المقبل.
--(بترا)
س ح/ب ع/ ع ط
30/09/2023 20:02:29

MENAFN30092023000117011021ID1107169581

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