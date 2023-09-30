واشنطن تدعو صربيا لسحب قواتها من الحدود مع كوسوفو

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 30 أيلول (بترا)- دعت الولايات المتحدة صربيا الى سحب قوات نشرتها عند الحدود مع كوسوفو، تشمل دبابات ومدفعية، مؤكدة العمل على تعزيز وجود قوة حلف شمال الأطلسي في الإقليم الصربي السابق ذي الأغلبية الألبانية، في ظل توتر يعد الأشد خلال الأعوام الماضية، بحسب واشنطن بوست.

وكشف البيت الأبيض أمس الجمعة أن صربيا التي ما زالت ترفض الاعتراف بالاستقلال المعلن في 2008 للإقليم، نشرت عند الحدود قوات مشاة وآليات مدرعة، بعد اشتباك مسلّح في شمال كوسوفو في 24 أيلول الحالي أدى الى مقتل عنصر من شرطة كوسوفو وثلاثة مسلّحين من الصرب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، ليل الجمعة "نرى انتشارا صربيا عسكريا كبيرا على طول الحدود مع كوسوفو"، موضحا أنه يشمل نشرا "غير مسبوق" لبطاريات مدفعية ودبابات ووحدات مشاة.

وبينما اعتبر كيربي أن ذلك هو "تطوّر مزعزع للاستقرار للغاية"، لم يشأ التطرق الى خطر غزو جديد لكوسوفو في ظل التوتر السائد في تلك المنطقة منذ أيام.

--(بترا)

ب خ/ب ع/ ع ط

30/09/2023 20:01:26