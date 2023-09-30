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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غداً

9/30/2023 2:33:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 30 أيلول (بترا)- أعلنت شركة كهرباء اربد عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء بني كنانة شمال اربد غداً الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمات.
وقالت الشركة في بيان، اليوم، إن مدة فصل التيار ستكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، وسيشمل مناطق : سما الروسان وأبو الترك والخريبة وعزريت، إضافة الى طريق سما الروسان - حبراص.
--(بترا)
أ غ /ب ع/ ع ط
30/09/2023 19:33:45

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