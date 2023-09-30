فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غداً

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غداً
التاريخ
9/30/2023 2:33:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 30 أيلول (بترا)- أعلنت شركة كهرباء اربد عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء بني كنانة شمال اربد غداً الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمات.
وقالت الشركة في بيان، اليوم، إن مدة فصل التيار ستكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، وسيشمل مناطق : سما الروسان وأبو الترك والخريبة وعزريت، إضافة الى طريق سما الروسان - حبراص.
--(بترا)
أ غ /ب ع/ ع ط
30/09/2023 19:33:45
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