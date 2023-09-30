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ورشة عن تعزيز المشاركة بالحياة السياسية في الكرك

9/30/2023 2:33:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


الكرك 30 أيلول (بترا)- عقدت في مركز شابات أدر، اليوم السبت، ورشة تدريبية حول" تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية".
وشارك في الورشة عدد من عضوات المركز ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 30 عاما، بحضور مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي، ورئيسة مركز شابات أدر صباح العايد، ورئيسة قسم الإعلام والاتصال الدكتورة ثروت المعاقبة.
وتحدث في الورشة ياسر الشوابكة من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حول محورين: الأول جرى تعريف المشاركات بالتعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للحياة السياسية وقانوني الانتخاب والأحزاب؛ والثاني أكد أهمية تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية وأدوات العمل السياسي والحزبي.
ولفت إلى أن مشاركة الشباب في الحراك السياسي والاجتماعي، واجب وطني عليهم الالتزام به، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للشباب تعتمد على قدرات الشباب واستثمارها للخدمة الوطنية العامة.
--(بترا)
ع ج/ ن ح/ف ق
30/09/2023 18:31:05

MENAFN30092023000117011021ID1107169578

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