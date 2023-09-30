ورشة عن تعزيز المشاركة بالحياة السياسية في الكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 30 أيلول (بترا)- عقدت في مركز شابات أدر، اليوم السبت، ورشة تدريبية حول" تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية".
وشارك في الورشة عدد من عضوات المركز ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 30 عاما، بحضور مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي، ورئيسة مركز شابات أدر صباح العايد، ورئيسة قسم الإعلام والاتصال الدكتورة ثروت المعاقبة.
وتحدث في الورشة ياسر الشوابكة من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حول محورين: الأول جرى تعريف المشاركات بالتعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للحياة السياسية وقانوني الانتخاب والأحزاب؛ والثاني أكد أهمية تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية وأدوات العمل السياسي والحزبي.
ولفت إلى أن مشاركة الشباب في الحراك السياسي والاجتماعي، واجب وطني عليهم الالتزام به، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للشباب تعتمد على قدرات الشباب واستثمارها للخدمة الوطنية العامة.
--(بترا)
ع ج/ ن ح/ف ق
30/09/2023 18:31:05
MENAFN30092023000117011021ID1107169578
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