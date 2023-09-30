3737طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3737 طنا، منها 2286 طن خضار، و1283طن فواكه، و167طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و45، والبطاطا بين 35 و60، والبندورة بين 25 و55، والجزر بين 70 و 100، والخيار بين 20 و40، والزهرة بين 30 و60، والليمون بين 40 و70، والموز البلدي بين 60 و 80قرشا.
--(بترا)
رح/ف ق
30/09/2023 18:31:59
MENAFN30092023000117011021ID1107169577
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