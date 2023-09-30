3737طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 30 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3737 طنا، منها 2286 طن خضار، و1283طن فواكه، و167طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و45، والبطاطا بين 35 و60، والبندورة بين 25 و55، والجزر بين 70 و 100، والخيار بين 20 و40، والزهرة بين 30 و60، والليمون بين 40 و70، والموز البلدي بين 60 و 80قرشا.

--(بترا)

رح/ف ق

30/09/2023 18:31:59