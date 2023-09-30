ورشة بالأغوار الشمالية حول إدارة المشاريع الصغيرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 30 أيلول (بترا)- نظم مركز شباب المنشية بلواء الأغوار الشمالية، اليوم السبت، ورشة تدريبية في مجال إدارة المشاريع الصغيرة، بمشاركة 20 شابا.
وهدفت الورشة التي تقع ضمن محور " شبابنا منتج "، إلى بناء قدرات الشباب في مجالات الحياة لمساعدتهم على النمو والتطور، واستغلال طاقاتهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.
وعرض المدرب أحمد البشتاوي، لأهمية اكتساب الشباب مهارات بناء و إدارة المشاريع الصغيرة، مبينا طرق إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصغيرة، ووسائل الاستفادة من خدمات مساندة لتعزيز قدرة المشاريع واستمراريتها، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم مستقبلاً.
وأشار إلى أهمية الأفكار الريادية والإبداعية لإنشاء مشاريع صغيرة، وكيفية الترويج لها واستدامتها.
وأوضح ان المشاريع الصغيرة من شأنها التخفيف من نسبة الفقر، والحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب.
--(بترا)
أ غ / ن ح/ف ق
30/09/2023 18:29:58
MENAFN30092023000117011021ID1107169576
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