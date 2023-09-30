ورشة بالأغوار الشمالية حول إدارة المشاريع الصغيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 30 أيلول (بترا)- نظم مركز شباب المنشية بلواء الأغوار الشمالية، اليوم السبت، ورشة تدريبية في مجال إدارة المشاريع الصغيرة، بمشاركة 20 شابا.

وهدفت الورشة التي تقع ضمن محور " شبابنا منتج "، إلى بناء قدرات الشباب في مجالات الحياة لمساعدتهم على النمو والتطور، واستغلال طاقاتهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.

وعرض المدرب أحمد البشتاوي، لأهمية اكتساب الشباب مهارات بناء و إدارة المشاريع الصغيرة، مبينا طرق إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصغيرة، ووسائل الاستفادة من خدمات مساندة لتعزيز قدرة المشاريع واستمراريتها، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم مستقبلاً.

وأشار إلى أهمية الأفكار الريادية والإبداعية لإنشاء مشاريع صغيرة، وكيفية الترويج لها واستدامتها.

وأوضح ان المشاريع الصغيرة من شأنها التخفيف من نسبة الفقر، والحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب.

--(بترا)

أ غ / ن ح/ف ق

30/09/2023 18:29:58

