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ريادة الأعمال التعاونية تنظم دورة تدريبية لذوي الإعاقة

9/30/2023 2:33:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- نظمت الجمعية الأردنية لريادة الأعمال التعاونية في محافظة اربد، اليوم السبت، دورة تدريبية مبتدئة لعدد من ذوي الإعاقة من مرضى داون سندروم، وصعوبات التعلم، وزراعة القوقعة، وذلك لإدماجهم في المجتمع.
وتضمنت الدورة التي حضرها مدير تعاون اربد أكرم المستريحي، تدريب المشاركين على آلية تصنيع الشموع والأحجار المعطرة.
وفي الوقت الذي أعربت فيه لجنة إدارة الجمعية عن شكرها لمدير تعاون اربد لحضوره الدورة التدريبية، واهتمامه بهذه الفئة من المجتمع، أكدت حرصها على إشراك ذوي الإعاقة في النشاطات العامة في الأيام المقبلة، لدمجهم في المجتمع.
وأوضحت أن رسالتها في العمل تقوم في أحد جوانبها على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال تدريبهم وتأهيلهم على حرف ومهن يدوية، تجعلهم قادرين على الإنتاج والانخراط في سوق العمل.
--(بترا)
رح/ ن ح/ف ق
30/09/2023 18:29:03

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