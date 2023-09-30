ريادة الأعمال التعاونية تنظم دورة تدريبية لذوي الإعاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- نظمت الجمعية الأردنية لريادة الأعمال التعاونية في محافظة اربد، اليوم السبت، دورة تدريبية مبتدئة لعدد من ذوي الإعاقة من مرضى داون سندروم، وصعوبات التعلم، وزراعة القوقعة، وذلك لإدماجهم في المجتمع.
وتضمنت الدورة التي حضرها مدير تعاون اربد أكرم المستريحي، تدريب المشاركين على آلية تصنيع الشموع والأحجار المعطرة.
وفي الوقت الذي أعربت فيه لجنة إدارة الجمعية عن شكرها لمدير تعاون اربد لحضوره الدورة التدريبية، واهتمامه بهذه الفئة من المجتمع، أكدت حرصها على إشراك ذوي الإعاقة في النشاطات العامة في الأيام المقبلة، لدمجهم في المجتمع.
وأوضحت أن رسالتها في العمل تقوم في أحد جوانبها على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال تدريبهم وتأهيلهم على حرف ومهن يدوية، تجعلهم قادرين على الإنتاج والانخراط في سوق العمل.
--(بترا)
رح/ ن ح/ف ق
30/09/2023 18:29:03
MENAFN30092023000117011021ID1107169575
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