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انطلاق نادي اللغة الإنجليزية لشباب كلنا الأردن بالعقبة

9/30/2023 2:33:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 30 أيلول (بترا)- أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، في مقرها اليوم السبت، فعاليات نادي محادثة اللغة الإنجليزية، بمشاركة 25 شابا وشابة.
وقال منسق الهيئة في العقبة عمر حربي العشوش، إن إطلاق النادي يأتي لتقوية مهارات الشباب في اللغة الانجليزية، بما يفتح لهم مجالات أوسع في التعلم وبناء القدرات، وإيجاد فرصة جديدة لديهم.
وأضاف أن فعاليات النادي تستمر حتى نهاية العام الحالي، وتستهدف مجموعة من الشباب الذين أنهوا متطلبات الدورات التدريبية المتخصصة في اللغة الإنجليزية بمستوياتها الأربعة، لإيجاد مساحة جديدة لتبادل المعارف والخبرات بينهم وتمكينهم من التعبير والتحدث بالإنجليزية بطلاقة.
--(بترا)
ا م/ ن ح/ف ق
30/09/2023 17:27:57

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