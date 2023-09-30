انطلاق نادي اللغة الإنجليزية لشباب كلنا الأردن بالعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 30 أيلول (بترا)- أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، في مقرها اليوم السبت، فعاليات نادي محادثة اللغة الإنجليزية، بمشاركة 25 شابا وشابة.
وقال منسق الهيئة في العقبة عمر حربي العشوش، إن إطلاق النادي يأتي لتقوية مهارات الشباب في اللغة الانجليزية، بما يفتح لهم مجالات أوسع في التعلم وبناء القدرات، وإيجاد فرصة جديدة لديهم.
وأضاف أن فعاليات النادي تستمر حتى نهاية العام الحالي، وتستهدف مجموعة من الشباب الذين أنهوا متطلبات الدورات التدريبية المتخصصة في اللغة الإنجليزية بمستوياتها الأربعة، لإيجاد مساحة جديدة لتبادل المعارف والخبرات بينهم وتمكينهم من التعبير والتحدث بالإنجليزية بطلاقة.
--(بترا)
ا م/ ن ح/ف ق
30/09/2023 17:27:57
MENAFN30092023000117011021ID1107169574
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.