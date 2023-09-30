روسيا : تجنيد 130 ألف شخص خلال الخريف الحالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 30 أيلول (بترا)-أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم السبت، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما بشأن تحضير موسم التجنيد في خريف العام الحالي للمواطنين الروس ويبلغ عددهم 130 ألف مجند.
الرئاسة الروسية في بيان صحفي: "تتم إجراءات التجنيد للخدمة العسكرية للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 27 عاما والذين ليسوا ضمن قوات الاحتياط بعدد يبلغ 130 ألف مجند".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن المجندين الجدد لن يتم إرسالهم للمشاركة بمهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
--(بترا)
س ك/ف ق
30/09/2023 17:26:49
MENAFN30092023000117011021ID1107169573
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