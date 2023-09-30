ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.16 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2414 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأسبوع الماضي نحو 5.8 ملايين دينار، مقارنة بـ 3.6 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 61 بالمئة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 23.2 مليون دينار، مقارنة 18مليونا للأسبوع السابق.
كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 21.4 مليون سهم، نُفذت من خلال 11377 صفقة.
--(بترا)
ر ش/ن ح/ف ق
30/09/2023 17:09:43
MENAFN30092023000117011021ID1107169572
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