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ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

9/30/2023 2:33:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.16 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2414 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأسبوع الماضي نحو 5.8 ملايين دينار، مقارنة بـ 3.6 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 61 بالمئة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 23.2 مليون دينار، مقارنة 18مليونا للأسبوع السابق.
كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 21.4 مليون سهم، نُفذت من خلال 11377 صفقة.
--(بترا)
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30/09/2023 17:09:43

MENAFN30092023000117011021ID1107169572

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