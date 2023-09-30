بطريرك القدس والأردن كاردينالاً في الكنيسة الكاثوليكيّة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- منح البابا فرنسيس، بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا، الرتبة الكارديناليّة، خلال حفل عقد اليوم السبت في ساحة القديس بطرس بحاضرة الفاتيكان، بحضور وفد رسمي أردني وفلسطيني، إلى جانب وفود كنسيّة وشعبيّة من سائر مناطق الأرض المقدّسة.

كما منح البابا خلال الحفل الرتبة لـ 20 أسقفًا من مختلف أنحاء العالم، وتأتي أهميّة هذه الرتبة الكنسيّة العاليّة في أنّ أعضاء مجمع الكردالة يشاركون، بحسب السن القانونيّة، في انتخابات الحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكيّة، بالإضافة لمهمة معاونة البابا في العناية بشؤون الكنيسة الجامعة، والكنائس المحليّة في أبرشياتهم المتعدّدة المنتشرة في أنحاء العالم.

وشارك في الحفل من الجانب الأردني، الأمين العام للشؤون السياسيّة والدبلوماسيّة في وزارة الخارجيّة السفير ماجد القطارنة، والسفير الأردني في إيطاليا قيس أبوديّة، وعدد من النواب.

ومن الجانب الفلسطيني، شارك رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الدكتور رمزي خوري، وعضو اللجنة التنفيذية فيصل عرنكي، وسفير دولة فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان عيسى قسيسية، وسفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة.

كما شارك من الجانب الكنسيّ، بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، ونائب حارس الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس.

وقال مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، الأب رفعت بدر، في تصريحات صحفية عقب الحفل، إن البطريركيّة اللاتينيّة التي تمتد بسلطتها الروحيّة في فلسطين والأردن وقبرص تبتهج اليوم بهذا التعيين الذي يعتبر تكريمًا لشخص خدم في الأرض المقدّسة منذ 34 عامًا.

وأشار الأب بدر إلى أنّ التعيين يأتي أيضًا تكريمًا لكلّ الجهود التي تبذلها الكنيسة الكاثوليكيّة، والمسيحيون بشكل عام، في تنمية مجتمعاتهم من خلال مؤسّساتهم الروحيّة والتربويّة، وخصوصا المدارس المنتشرة في بلدات ومدن الأردن وفلسطين.

ولفت إلى أنّ الكاردينال بيتسابالا قال قبل أيام إن هذا التعيين من شأنه أن يعلي مدينة القدس في الساحة الكنسيّة العالميّة والدوليّة، خصوصا في المناداة بالسلام من أجل المدينة المقدّسة، ومن أجل السلام العادل والشامل في كل أرجاء فلسطين العزيزة.

يشار إلى أن وفد البطريركيّة اللاتينيّة ضم عددًا من الأساقفة والكهنة والشمامسة والمؤمنين من مختلف مناطق الأبرشيّة، ووفدا من المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الذي التقى بقداسة البابا فرنسيس، قبل يومين، وقدّم له مياه نهر الأردن المقدّسة.

--(بترا)

هـ أ /ن ح/ف ق

30/09/2023 17:02:22