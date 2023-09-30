بطريرك القدس والأردن كاردينالاً في الكنيسة الكاثوليكيّة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- منح البابا فرنسيس، بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا، الرتبة الكارديناليّة، خلال حفل عقد اليوم السبت في ساحة القديس بطرس بحاضرة الفاتيكان، بحضور وفد رسمي أردني وفلسطيني، إلى جانب وفود كنسيّة وشعبيّة من سائر مناطق الأرض المقدّسة.
كما منح البابا خلال الحفل الرتبة لـ 20 أسقفًا من مختلف أنحاء العالم، وتأتي أهميّة هذه الرتبة الكنسيّة العاليّة في أنّ أعضاء مجمع الكردالة يشاركون، بحسب السن القانونيّة، في انتخابات الحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكيّة، بالإضافة لمهمة معاونة البابا في العناية بشؤون الكنيسة الجامعة، والكنائس المحليّة في أبرشياتهم المتعدّدة المنتشرة في أنحاء العالم.
وشارك في الحفل من الجانب الأردني، الأمين العام للشؤون السياسيّة والدبلوماسيّة في وزارة الخارجيّة السفير ماجد القطارنة، والسفير الأردني في إيطاليا قيس أبوديّة، وعدد من النواب.
ومن الجانب الفلسطيني، شارك رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الدكتور رمزي خوري، وعضو اللجنة التنفيذية فيصل عرنكي، وسفير دولة فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان عيسى قسيسية، وسفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة.
كما شارك من الجانب الكنسيّ، بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، ونائب حارس الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس.
وقال مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، الأب رفعت بدر، في تصريحات صحفية عقب الحفل، إن البطريركيّة اللاتينيّة التي تمتد بسلطتها الروحيّة في فلسطين والأردن وقبرص تبتهج اليوم بهذا التعيين الذي يعتبر تكريمًا لشخص خدم في الأرض المقدّسة منذ 34 عامًا.
وأشار الأب بدر إلى أنّ التعيين يأتي أيضًا تكريمًا لكلّ الجهود التي تبذلها الكنيسة الكاثوليكيّة، والمسيحيون بشكل عام، في تنمية مجتمعاتهم من خلال مؤسّساتهم الروحيّة والتربويّة، وخصوصا المدارس المنتشرة في بلدات ومدن الأردن وفلسطين.
ولفت إلى أنّ الكاردينال بيتسابالا قال قبل أيام إن هذا التعيين من شأنه أن يعلي مدينة القدس في الساحة الكنسيّة العالميّة والدوليّة، خصوصا في المناداة بالسلام من أجل المدينة المقدّسة، ومن أجل السلام العادل والشامل في كل أرجاء فلسطين العزيزة.
يشار إلى أن وفد البطريركيّة اللاتينيّة ضم عددًا من الأساقفة والكهنة والشمامسة والمؤمنين من مختلف مناطق الأبرشيّة، ووفدا من المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الذي التقى بقداسة البابا فرنسيس، قبل يومين، وقدّم له مياه نهر الأردن المقدّسة.
--(بترا)
هـ أ /ن ح/ف ق
30/09/2023 17:02:22
MENAFN30092023000117011021ID1107169571
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