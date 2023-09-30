اتحاد الكرة يعلن قائمة الحكام الدوليين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، قائمة الحكام الدوليين للعام 2024، التي ضمت 8 للساحة، و10 مساعدين، واثنين للصالات.
واعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد 8 للساحة هم: أحمد فيصل، ومحمد عرفة، وأدهم مخادمة، ومحمد مفيد، وأحمد يعقوب، ومحمود السوالمة، وإسراء مبيضين، وحنين مراد.
وضمت قائمة الحكام المساعدين: أحمد مونس، وأيمن عبيدات، ومحمد البكار، وحمزة أبو عبيد، وعمرو عجاج، وحمزة سعادة، وقيس خميس، وأحمد سمارة، وصابرين العبادي، وإسلام العبادي.
كما اعتمدت اللجنة محمد أبو طوق، ومحمد اخليل للصالات.
في المقابل، شكلت لجنة لتعديل وتحديث لائحة الحكام، وضمت مأمون علاونة، وإبراهيم أبو فارة، وإسماعيل الحافي، وعوني حسونة، ومدير دائرة الحكام في الاتحاد.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ف ق
30/09/2023 16:50:24
MENAFN30092023000117011021ID1107169570
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