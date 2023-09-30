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اتحاد الكرة يعلن قائمة الحكام الدوليين

9/30/2023 2:33:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، قائمة الحكام الدوليين للعام 2024، التي ضمت 8 للساحة، و10 مساعدين، واثنين للصالات.
واعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد 8 للساحة هم: أحمد فيصل، ومحمد عرفة، وأدهم مخادمة، ومحمد مفيد، وأحمد يعقوب، ومحمود السوالمة، وإسراء مبيضين، وحنين مراد.
وضمت قائمة الحكام المساعدين: أحمد مونس، وأيمن عبيدات، ومحمد البكار، وحمزة أبو عبيد، وعمرو عجاج، وحمزة سعادة، وقيس خميس، وأحمد سمارة، وصابرين العبادي، وإسلام العبادي.
كما اعتمدت اللجنة محمد أبو طوق، ومحمد اخليل للصالات.
في المقابل، شكلت لجنة لتعديل وتحديث لائحة الحكام، وضمت مأمون علاونة، وإبراهيم أبو فارة، وإسماعيل الحافي، وعوني حسونة، ومدير دائرة الحكام في الاتحاد.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ف ق
30/09/2023 16:50:24

MENAFN30092023000117011021ID1107169570

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