الخلايلة يبحث ورئيس النواب الإيرلندي تعزيز العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، ورئيس مجلس النواب الإيرلندي، سين فيرغيل، أمس الجمعة، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات، خصوصًا البرلمانية منها.
واستعرض الطرفان، خلال لقاء عُقد في مجلس النواب الإيرلندي، العديد من القضايا، مثل التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن، وقضية اللاجئين السوريين في المملكة، واللاجئين الأوكرانيين في إيرلندا، وما يتحمله البلدان لتقديم الخدمات اللازمة لهم.
وأشاد الخلايلة وفيرغيل بدور جلالة الملك عبدالله الثاني في جلب الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم، على الرغم من صعوبة الأوضاع التي تعيشها المنطقة.
وفي محور آخر، بحث الجانبان استقطاب العمالة الأردنية الماهرة في مختلف القطاعات، للعمل في إيرلندا، إذ أبدى فيرغيل استعداد بلاده لاستقبال العمالة الأردنية، مُثنيًا على سمعتها المُتميزة، خصوصًا في قطاعات الإنشاءات، والطب ومُقدمي الرعاية الصحية.
وأشار إلى فيرغيل إلى إمكانية التنسيق مُباشرة بين حكومتي الأردن وإيرلندا، للبدء في اتخاذ خطوات فعلية بهذا المجال.
وفي نهاية اللقاء، وجه الخلايلة وفيرغيل الدعوة لتبادل الزيارات على مُستوى مجلسي النواب الأردني والإيرلندي، خلال الفترة المُقبلة، وتبادلا الدرعين التذكاريين لمجلسي النواب الأردني والإيرلندي.
--(بترا)
م خ/ ن ح/ف ق
30/09/2023 16:47:01
MENAFN30092023000117011021ID1107169569
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