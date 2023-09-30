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الخلايلة يبحث ورئيس النواب الإيرلندي تعزيز العلاقات الثنائية

9/30/2023 2:33:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، ورئيس مجلس النواب الإيرلندي، سين فيرغيل، أمس الجمعة، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات، خصوصًا البرلمانية منها.
واستعرض الطرفان، خلال لقاء عُقد في مجلس النواب الإيرلندي، العديد من القضايا، مثل التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن، وقضية اللاجئين السوريين في المملكة، واللاجئين الأوكرانيين في إيرلندا، وما يتحمله البلدان لتقديم الخدمات اللازمة لهم.
وأشاد الخلايلة وفيرغيل بدور جلالة الملك عبدالله الثاني في جلب الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم، على الرغم من صعوبة الأوضاع التي تعيشها المنطقة.
وفي محور آخر، بحث الجانبان استقطاب العمالة الأردنية الماهرة في مختلف القطاعات، للعمل في إيرلندا، إذ أبدى فيرغيل استعداد بلاده لاستقبال العمالة الأردنية، مُثنيًا على سمعتها المُتميزة، خصوصًا في قطاعات الإنشاءات، والطب ومُقدمي الرعاية الصحية.
وأشار إلى فيرغيل إلى إمكانية التنسيق مُباشرة بين حكومتي الأردن وإيرلندا، للبدء في اتخاذ خطوات فعلية بهذا المجال.
وفي نهاية اللقاء، وجه الخلايلة وفيرغيل الدعوة لتبادل الزيارات على مُستوى مجلسي النواب الأردني والإيرلندي، خلال الفترة المُقبلة، وتبادلا الدرعين التذكاريين لمجلسي النواب الأردني والإيرلندي.
--(بترا)
م خ/ ن ح/ف ق
30/09/2023 16:47:01

MENAFN30092023000117011021ID1107169569

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