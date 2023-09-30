وفاة شخص بعيارات نارية في جرش

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا) - توفي شاب يبلغ من العمر 30 عاما بعد أن أطلق عليه شخص آخر عيارات نارية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن إنه وصل إلى مستشفى جرش الحكومي شخص يبلغ من العمر 30 عاما متوفيا بعد أن أطلق عليه شخص آخر عيارات نارية.

وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القاتل والتحقيق جارٍ معه.

--(بترا)

ع ف/ل م/ ن ح/ف ق

30/09/2023 16:15:37