Saturday, 30 September 2023 10:39 GMT

وفاة شخص بعيارات نارية في جرش

9/30/2023 2:33:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا) - توفي شاب يبلغ من العمر 30 عاما بعد أن أطلق عليه شخص آخر عيارات نارية.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن إنه وصل إلى مستشفى جرش الحكومي شخص يبلغ من العمر 30 عاما متوفيا بعد أن أطلق عليه شخص آخر عيارات نارية.
وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القاتل والتحقيق جارٍ معه.
--(بترا)
ع ف/ل م/ ن ح/ف ق
30/09/2023 16:15:37

MENAFN30092023000117011021ID1107169568

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث