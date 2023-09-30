اتفاقية تعاون بين نقابتي المهندسين الزراعيين وأصحاب المعاصر

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 30 أيلول(بترا)- وقع نقيبا المهندسين الزراعيين، علي أبو نقطة، وأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، تيسير النجدواي، اليوم السبت، اتفاقية تعاون مشترك.

وقال أبو نقطة، إن توقيع الاتفاقية يأتي في سياق حرص مجلس النقابة على بذل كامل الجهد للتعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الزراعي، واستمرار العمل لتوفير وتطوير برامج تدريبية للاستفادة من المواسم المختلفة في القطاع الزراعي، وإكساب المهندسين الزراعيين المهارات الفنية العملية في مختلف التخصصات.

من جانبه، قال النجداوي، إن نقابة أصحاب المعاصر تنظر إلى نقابة المهندسين الزراعيين كبيت خبرة في القطاع الزراعي، وهي نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات العملية والمعلومات العلمية لدى المهندسين الزراعيين لفائدة الطرفين و تطوير صناعة الزيتون في الأردن.

وبحسب الناطق الإعلامي لنقابة المعاصر المهندس محمود العمري، هدفت الاتفاقية إلى تبادل الخبرات بين النقابتين، وتأهيل وتدريب المهندسين الزراعيين لتشغيل وادارة معاصر الزيتون، والسعي لإيجاد فرص عمل مستقبلية في مختلف محافظات المملكة خصوصا في موسم عصر الزيتون،

--(بترا)

م.ق/ ن ح

30/09/2023 16:14:28