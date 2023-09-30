اتفاقية تعاون بين نقابتي المهندسين الزراعيين وأصحاب المعاصر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 30 أيلول(بترا)- وقع نقيبا المهندسين الزراعيين، علي أبو نقطة، وأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، تيسير النجدواي، اليوم السبت، اتفاقية تعاون مشترك.
وقال أبو نقطة، إن توقيع الاتفاقية يأتي في سياق حرص مجلس النقابة على بذل كامل الجهد للتعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الزراعي، واستمرار العمل لتوفير وتطوير برامج تدريبية للاستفادة من المواسم المختلفة في القطاع الزراعي، وإكساب المهندسين الزراعيين المهارات الفنية العملية في مختلف التخصصات.
من جانبه، قال النجداوي، إن نقابة أصحاب المعاصر تنظر إلى نقابة المهندسين الزراعيين كبيت خبرة في القطاع الزراعي، وهي نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات العملية والمعلومات العلمية لدى المهندسين الزراعيين لفائدة الطرفين و تطوير صناعة الزيتون في الأردن.
وبحسب الناطق الإعلامي لنقابة المعاصر المهندس محمود العمري، هدفت الاتفاقية إلى تبادل الخبرات بين النقابتين، وتأهيل وتدريب المهندسين الزراعيين لتشغيل وادارة معاصر الزيتون، والسعي لإيجاد فرص عمل مستقبلية في مختلف محافظات المملكة خصوصا في موسم عصر الزيتون،
--(بترا)
م.ق/ ن ح
30/09/2023 16:14:28
MENAFN30092023000117011021ID1107169567
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