إطلاق مشروع المناعة الرقمية للتوعية بالأمن السيبراني غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- يطلق المركز الوطني للأمن السيبراني والمنتدى العربي للمدن الذكية وبدعم من أمانة عمّان الكبرى، غداً الأحد مشروع التوعية بالأمن السيبراني.
وبحسب بيان للمركز اليوم السبت، يهدف المشروع الذي يستمر لنهاية تشرين الأول المقبل إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى المجتمع المحلي والقطاع الخاص والبلديات والمؤسسات العامة، ونشر أفضل الممارسات للتعامل مع الثغرات الأمنية وتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة بين البلديات.
ويتضمن المشروع ثلاثة محاور تشمل: تنظيم ورش وندوات حوارية لموظفي البلديات والمجتمع المحلي، وإطلاق حملة توعوية من خلال المواقع الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "تلميحة رقمية" تتضمن نصائح أمنية لحماية الأجهزة والمعلومات الشخصية من الاختراق، وبث رسائل توعوية بالأمن السيبراني في الشوارع والجسور من خلال لوحات الإعلانات التابعة لأمانة عمّان.
-- (بترا)
غ ح/ن ح/ف ق
30/09/2023 15:50:45
MENAFN30092023000117011021ID1107169565
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