إطلاق مشروع المناعة الرقمية للتوعية بالأمن السيبراني غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- يطلق المركز الوطني للأمن السيبراني والمنتدى العربي للمدن الذكية وبدعم من أمانة عمّان الكبرى، غداً الأحد مشروع التوعية بالأمن السيبراني.

وبحسب بيان للمركز اليوم السبت، يهدف المشروع الذي يستمر لنهاية تشرين الأول المقبل إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى المجتمع المحلي والقطاع الخاص والبلديات والمؤسسات العامة، ونشر أفضل الممارسات للتعامل مع الثغرات الأمنية وتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة بين البلديات.

ويتضمن المشروع ثلاثة محاور تشمل: تنظيم ورش وندوات حوارية لموظفي البلديات والمجتمع المحلي، وإطلاق حملة توعوية من خلال المواقع الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "تلميحة رقمية" تتضمن نصائح أمنية لحماية الأجهزة والمعلومات الشخصية من الاختراق، وبث رسائل توعوية بالأمن السيبراني في الشوارع والجسور من خلال لوحات الإعلانات التابعة لأمانة عمّان.

-- (بترا)

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30/09/2023 15:50:45