إقامة مخيم جائزة الحسن للشباب المستوى الفضي إناث

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- أقامت وزارة الشباب، بالشراكة مع جائزة الحسن للشباب، مخيم الجائزة للمستوى الفضي "إناث".
وشارك في المخيم، الذي أقيم في مدينة الحسين للشباب على مدار ثلاثة أيام، 64 شابة من مراكز شابات: العقبة، والكرك، والسلط، إربد، والزرقاء.
واشتملت فعاليات المخيم، على محاضرات توعوية حول الإسعافات الأولية، ومهارات الإخلاء، وتدريبات قراءة الخارطة واستخدام البوصلة، وسجل الجائزة المحوسب، وحركات المشاة.
وزار المشاركون متحف الدبابات الملكي، وأعدوا لافتات توعية حول النظافة العامة وأثرها في الاستدامة.
وتوجت فعاليات المخيم بحفل تخريج شارك فيه مدير الشؤون الشبابية في الوزارة فراس الشوابكة ومنسقو مكتب الجائزة.
--(بترا)
س ح/ ن ح/ف ق
30/09/2023 15:41:36
MENAFN30092023000117011021ID1107169564
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.