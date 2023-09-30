إقامة مخيم جائزة الحسن للشباب المستوى الفضي إناث

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- أقامت وزارة الشباب، بالشراكة مع جائزة الحسن للشباب، مخيم الجائزة للمستوى الفضي "إناث".

وشارك في المخيم، الذي أقيم في مدينة الحسين للشباب على مدار ثلاثة أيام، 64 شابة من مراكز شابات: العقبة، والكرك، والسلط، إربد، والزرقاء.

واشتملت فعاليات المخيم، على محاضرات توعوية حول الإسعافات الأولية، ومهارات الإخلاء، وتدريبات قراءة الخارطة واستخدام البوصلة، وسجل الجائزة المحوسب، وحركات المشاة.

وزار المشاركون متحف الدبابات الملكي، وأعدوا لافتات توعية حول النظافة العامة وأثرها في الاستدامة.

وتوجت فعاليات المخيم بحفل تخريج شارك فيه مدير الشؤون الشبابية في الوزارة فراس الشوابكة ومنسقو مكتب الجائزة.

--(بترا)

س ح/ ن ح/ف ق

30/09/2023 15:41:36