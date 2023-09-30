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إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر الخميس المقبل

9/30/2023 2:33:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 30 أيلول (بترا)- أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة، إلى أن معبري رفح البري والتجاري مع مصر سيكونان مغلقين الخميس المقبل الموافق للخامس من تشرين الأول في كلا الاتجاهين.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم السبت، أن إغلاق المعبر بمناسبة ذكرى 6 من أكتوبر لدى المصريين.
--(بترا)
أ ش/ف ق
30/09/2023 15:40:36

MENAFN30092023000117011021ID1107169563

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