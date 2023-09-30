إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر الخميس المقبل

إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر الخميس المقبل
التاريخ
9/30/2023 2:33:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 30 أيلول (بترا)- أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة، إلى أن معبري رفح البري والتجاري مع مصر سيكونان مغلقين الخميس المقبل الموافق للخامس من تشرين الأول في كلا الاتجاهين.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم السبت، أن إغلاق المعبر بمناسبة ذكرى 6 من أكتوبر لدى المصريين.
--(بترا)
أ ش/ف ق
30/09/2023 15:40:36
MENAFN30092023000117011021ID1107169563
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