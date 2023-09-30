منتخب كرة السلة يتأهل لربع نهائي الألعاب الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة، إلى ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية بعد أن تصدر مجموعته في الدورة.

وفاز المنتخب الوطني اليوم السبت على نظيره الفلبيني بنتيجة87-62 في مباراة جرت بصالة إستاد هانغتشو الأولمبي بالصين في ختام مبارياته بدور المجموعات من دورة الألعاب الآسيوية.

وأنهى منتخبنا الوطني، دور المجموعات متصدراً برصيد 6 نقاط حققها من 3 انتصارات على كل من تايلاند والبحرين والفلبين.

وبفضل تصدره لمجموعته فقد تأهل منتخبنا إلى الدور ربع النهائي مباشرة، إذ سيلتقي مع الفائز من مباراة الملحق بين السعودية وثالث المجموعة الثانية.

--(بترا)

خ خ/ ن ح

30/09/2023 15:23:11