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منتخب كرة السلة يتأهل لربع نهائي الألعاب الآسيوية

9/30/2023 2:33:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة، إلى ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية بعد أن تصدر مجموعته في الدورة.
وفاز المنتخب الوطني اليوم السبت على نظيره الفلبيني بنتيجة87-62 في مباراة جرت بصالة إستاد هانغتشو الأولمبي بالصين في ختام مبارياته بدور المجموعات من دورة الألعاب الآسيوية.
وأنهى منتخبنا الوطني، دور المجموعات متصدراً برصيد 6 نقاط حققها من 3 انتصارات على كل من تايلاند والبحرين والفلبين.
وبفضل تصدره لمجموعته فقد تأهل منتخبنا إلى الدور ربع النهائي مباشرة، إذ سيلتقي مع الفائز من مباراة الملحق بين السعودية وثالث المجموعة الثانية.
--(بترا)
خ خ/ ن ح
30/09/2023 15:23:11

MENAFN30092023000117011021ID1107169562

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