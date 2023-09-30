منتخب كرة السلة يتأهل لربع نهائي الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة، إلى ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية بعد أن تصدر مجموعته في الدورة.
وفاز المنتخب الوطني اليوم السبت على نظيره الفلبيني بنتيجة87-62 في مباراة جرت بصالة إستاد هانغتشو الأولمبي بالصين في ختام مبارياته بدور المجموعات من دورة الألعاب الآسيوية.
وأنهى منتخبنا الوطني، دور المجموعات متصدراً برصيد 6 نقاط حققها من 3 انتصارات على كل من تايلاند والبحرين والفلبين.
وبفضل تصدره لمجموعته فقد تأهل منتخبنا إلى الدور ربع النهائي مباشرة، إذ سيلتقي مع الفائز من مباراة الملحق بين السعودية وثالث المجموعة الثانية.
--(بترا)
خ خ/ ن ح
30/09/2023 15:23:11
MENAFN30092023000117011021ID1107169562
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