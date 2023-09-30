أكيد يرصد 27 إشاعة في أيلول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، خلال شهر أيلول الحالي، 27 إشاعة صدرت وانتشرت بين أفراد المجتمع.

وقال المرصد اليوم السبت، في تقريره الشهري، إن عدد الإشاعات التي جرى نفيها خلال أيلول الحالي بلغ 27 إشاعة، مقارنة بـ 25 إشاعة خلال آب الماضي.

وأضاف أن الإشاعات الأمنية تبوأت المرتبة الأولى في أيلول، بـ 9 إشاعات بنسبة 33 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة، ثم الصحية بـ7 إشاعات بنسبة 26 بالمئة، يليها الاقتصادية بـ6 بنسبة 22 بالمئة، ثم الشأن العام بـ4 إشاعات بنسبة 15 بالمئة، والمجال الاجتماعي، بإشاعة وحيدة بنسبة 4 بالمئة.

ولفت "أكيد" إلى أن جميع الإشاعات خلال أيلول الحالي، كان مصدرها داخليا، ولم تسجل أي إشاعة من مصدر خارجي.

وأطلقت وسائل التواصل الاجتماعي حسب تقرير أكيد، 19 إشاعة بنسبة 70 بالمئة، وروج الإعلام 8 إشاعات بنسبة بلغت 30 بالمئة.

ولفت المرصد إلى أنه بدأ منذ 9 أشهر يوثق الأخبار غير الصحيحة التي تنتشر على نطاق واسع، وتعد من حيث الانتشار بمثابة إشاعات، لكن دون أن تتقدم أي جهة لنفيها، وليس فقط الإشاعات التي يجري نفيها رسميا أو من الجهة ذات العلاقة.

وينشر مرصد "أكيد" على موقعه الإلكتروني، تقارير تحقق من المعلومات المضللة والخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام، في مسعى لرفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصحيحة وتأثيرها السلبي على المجتمع.

--(بترا)

ه ع/ن ح/ف ق

30/09/2023 15:16:51