افتتاح أعمال المنتدى الصيني العربي

MENAFN - Jordan News Agency)

شنغهاي 30 أيلول (بترا)رانا النمرات- افتتح المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية في مدينة شنغهاي، أعمال دورته الرابعة، بمشاركة عدة دول بينها الأردن.

وأكد متحدثون في المنتدى الذي تنظمها وزارة الخارجية الصينية، أنَّ العلاقات العربية الصينية تتطور بشكل متوازن، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين العام الماضي 430 مليار دولار أميركي.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأسبق، الدكتور جواد العناني، في كلمة رئيسية للمنتدى إن انعقاده يأتي بعد فترة قصيرة من مؤتمر مجموعة العشرين الذي التأم هذا الشهر في الهند.

وأكد أنَّ الوطن العربي قبل الانضمام لمشروع " الحزام والطريق"، لأن فيه أبعاداً اقتصادية وتجارية ومالية ونقدية وسياسية وثقافية وإنسانية عميقة، وله فوائد جمّة وتعزيزاً للعلاقات مع الصين والهند، والمحافظة على علاقة متوازنة مع الصين ومجموعة السبع في الغرب.

وشدد على أنه من أجل تحقيق الأمن في منطقتنا، ووضع اقتصاداتنا على مسار منسجم مع رفاه العالم واستقراره، فإن ذلك يتطلب من الدول العظمى إنهاء مأساة الشعب الفلسطيني، والتوقف عن الكيل بازدواجية بين حق الفلسطينيين والإسرائيليين في الحياة والسلام، مشيرا إلى أن الدول العربية قبلت العيش بسلام مع إسرائيل ضمن حدود عام 1967 انسجاماً مع القرارات الشرعية الدولية.

ودعا إلى الاتفاق على آلية لزيادة التعاون العربي الصيني، وتبني الوسيلة التي تمكننا من حل أي عقبات تنشأ ، معبرا عن اعتزازه بعمق الصداقة بين الأردن والصين.

بدوره، قال مبعوث الحكومة الصينية الخاص لقضايا الشرق الأوسط تشاي جيون، إن هذا العام يصادف الذكرى الـ10 لمبادرة "الحزام والطريق"، مؤكدا أن المبادرة أصبحت أكبر منصة للتعاون الدولي.

وأضاف، أن الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين العام الماضي 430 مليار دولار، بنسبة نمو تزيد على 30 في المئة على أساس سنوي، بينما تجاوز رصيد الاستثمارات المباشرة المتبادلة بينهما 30 مليارا.

وبين أن الصين استوردت 270 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية، وهو ما يمثل نصف مستورداتها من النفط الخام.

بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق، عادل عبد المهدي، إن 21 دولة عربية وقعت وثائق تعاون مع الصين بشأن البناء المشترك لـ"الحزام والطريق"، مشيرا إلى دمج المبادرة مع استراتيجيات التنمية لمختلف الدول العربية.

وبين أن العراق خصص مليار دولار في موازنته للأعوام 2023-2025 تحت عنوان الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية.

وصف العالم اليوم بأنه متعدد الأقطاب، ويتيح فرصة تاريخية يجب استثمارها، لتكون علاقتنا مع الجميع ثابتة ومستقرة.

وتضمن المنتدى أربع جلسات نقاشية، شارك فيها الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية في جامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي اضافة إلى خبراء وباحثين وأكاديميين عرب وصينيين.

--(بترا)

ر ن/ن ح/ف ق

30/09/2023 14:51:49

