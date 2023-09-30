إصابة صيادين برصاص الاحتلال في غزة

إصابة صيادين برصاص الاحتلال في غزة
التاريخ
9/30/2023 2:33:39 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 30 أيلول (بترا)- أصيب صيادان فلسطينيان بجراح اليوم السبت، برصاص زوارق الاحتلال الإسرائيلي في بحر منطقة السودانية شمالي مدينة قطاع غزة.
وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق صيادي قطاع غزة في تصريح صحفي إن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال قطاع غزة مما أدى لإصابة صيادين بجراح وتم نقلهما للعلاج.
--(بترا)
أ ش/ف ق
30/09/2023 14:00:52
MENAFN30092023000117011021ID1107169559
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