إصابة صيادين برصاص الاحتلال في غزة

غزة 30 أيلول (بترا)- أصيب صيادان فلسطينيان بجراح اليوم السبت، برصاص زوارق الاحتلال الإسرائيلي في بحر منطقة السودانية شمالي مدينة قطاع غزة. وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق صيادي قطاع غزة في تصريح صحفي إن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال قطاع غزة مما أدى لإصابة صيادين بجراح وتم نقلهما للعلاج. --(بترا) أ ش/ف ق 30/09/2023 14:00:52

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