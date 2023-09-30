تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الأول صفر

عمان 30 أيلول (بترا) - قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم السبت، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الأول المقبل بقيمة صفر. وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، إنها نفس القيمة التي حددت لشهر أيلول الحالي. --(بترا) م ف/ ن ح/ف ق 30/09/2023 13:57:27

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