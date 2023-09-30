تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الأول صفر

تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الأول صفر
التاريخ
9/30/2023 2:33:39 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا) - قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم السبت، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الأول المقبل بقيمة صفر.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، إنها نفس القيمة التي حددت لشهر أيلول الحالي.
--(بترا)
م ف/ ن ح/ف ق
30/09/2023 13:57:27
MENAFN30092023000117011021ID1107169558
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