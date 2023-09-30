الزرقاء تحتفل بيوم السياحة العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 30 أيلول(بترا)-عمر ضمرة- احتفلت مديرية سياحة الزرقاء، مساء امس، في مدينة الأمير محمد للشباب، بيوم السياحة العالمي.

وأكد مساعد محافظ الزرقاء الدكتور سعود الحربي في الحفل، الذي حضره مدير سياحة الزرقاء عهد النيص وجمع غفير من المهتمين بالشأن السياحي والثقافي، أهمية قطاع السياحة وضرورة الالتفات إليه بوصفه رافعةً من روافع الوطن الاقتصادية، حيث أن المحافظة تزخر بالمواقع الأثرية والسياحة.

وأضاف أن الزرقاء تعتبر مركزًا هامًا للصناعة والتجارة في الأردن، وهذا سبب وجود عدد كبير من الزوار الذين يأتون لغرض الأعمال والتجارة، الأمر الذي يتيح لهم فرصة الاطلاع على المعالم السياحية والأثرية.

واشتمل الاحتفال، على فقرات فنية فلكلورية ودبكات شعبية من الموروث الثقافي الأردني الزاخر ، نالت إعجاب واستحسان الحضور.

--(بترا)

ع ض/ف ق

30/09/2023 13:43:55