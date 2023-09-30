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إضراب شامل في رام الله والبيرة

9/30/2023 2:33:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 30 أيلول (بترا) - عم الإضراب الشامل، اليوم السبت، محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة ، حدادا على استشهاد محمد جبريل رمانة، الذي ارتقى، مساء أمس الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة.
وأعلنت حركة فتح، في بيان، الإضراب الشامل وتصعيد المواجهات مع الاحتلال على نقاط التماس والطرق الالتفافية.
وشمل الإضراب جميع مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة.
--(بترا)
م . ف/أ م/ف ق
30/09/2023 13:23:40

MENAFN30092023000117011021ID1107169556

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