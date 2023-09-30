إضراب شامل في رام الله والبيرة

إضراب شامل في رام الله والبيرة
التاريخ
9/30/2023 2:33:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 30 أيلول (بترا) - عم الإضراب الشامل، اليوم السبت، محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة ، حدادا على استشهاد محمد جبريل رمانة، الذي ارتقى، مساء أمس الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة.
وأعلنت حركة فتح، في بيان، الإضراب الشامل وتصعيد المواجهات مع الاحتلال على نقاط التماس والطرق الالتفافية.
وشمل الإضراب جميع مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة.
--(بترا)
م . ف/أ م/ف ق
30/09/2023 13:23:40
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