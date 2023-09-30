إعلان المشاريع الفائزة بجائزة أورنج المحلية لمشاريع التنمية المجتمعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- أعلنت شركة أورنج الأردن، أسماء الفائزين الثلاثة بالمراكز الأولى، في النسخة المحلية السابعة من جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية 2023.

وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، تسعى الجائزة لتكريم المشاريع المبتكرة التي توفّر حلولاً مجتمعية فعّالة في مختلف المجالات مثل، الصحة والزراعة والتعليم والطاقة والتجارة والصناعة وغيرها، مع التركيز على الأثر البيئي والمجتمعي المستدام.

وخلال حفل الإعلان، تمّ عرض المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية من أصل 97 مشروعاً متقدّماً، التي قامت بتقييمها لجنة التحكيم المؤلفة من الخبراء في المجال الريادي والتقني، حيث فاز بجائزة المركز الأول مهند السوقي، عن شركة "تالنت سبيس"، فيما فاز توفيق قفاف عن شركة "جسور لابز" بجائزة المركز الثاني، وهبة أسعد عن شركة "سمارت دبليو.تي.اي" بالمركز الثالث .

وبفوزها في النسخة المحلية من الجائزة، تأهلت المشاريع الفائزة للمشاركة في النسخة الدولية التي تبلغ قيمة الجائزة الأولى ضمنها 25 ألف يورو، والثانية 15 ألف يورو، والثالثة 10 آلاف يورو، بالإضافة إلى جائزة المشاريع التي تم تأسيسها من قبل سيدات، بقيمة 20 ألف يورو.

وأكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، أهمية الجائزة في دعم المشاريع التي تسهم في تقديم حلول لتحديات البيئة والمجتمع، خاصة التغير المناخي.

وهنّأت المديرة التنفيذية للاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، المشاريع الفائزة بالنسخة السابعة، التي تجسّد التزام أورنج بدعم ثقافة الابتكار، متمنية لهم التوفيق في النسخة الدولية.

ولفتت إلى أهمية جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية التي تدعم النماذج الأولية والشركات في مرحلة النمو ذات الأثر البيئي أو المجتمعي، لتمنحها فرصة جذب المستثمرين وتحقيق تأثير فاعل بابتكاراتهم.

--(بترا)

غ ح/أ م / س س

30/09/2023 12:57:43