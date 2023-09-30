إعلان المشاريع الفائزة بجائزة أورنج المحلية لمشاريع التنمية المجتمعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- أعلنت شركة أورنج الأردن، أسماء الفائزين الثلاثة بالمراكز الأولى، في النسخة المحلية السابعة من جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية 2023.
وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، تسعى الجائزة لتكريم المشاريع المبتكرة التي توفّر حلولاً مجتمعية فعّالة في مختلف المجالات مثل، الصحة والزراعة والتعليم والطاقة والتجارة والصناعة وغيرها، مع التركيز على الأثر البيئي والمجتمعي المستدام.
وخلال حفل الإعلان، تمّ عرض المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية من أصل 97 مشروعاً متقدّماً، التي قامت بتقييمها لجنة التحكيم المؤلفة من الخبراء في المجال الريادي والتقني، حيث فاز بجائزة المركز الأول مهند السوقي، عن شركة "تالنت سبيس"، فيما فاز توفيق قفاف عن شركة "جسور لابز" بجائزة المركز الثاني، وهبة أسعد عن شركة "سمارت دبليو.تي.اي" بالمركز الثالث .
وبفوزها في النسخة المحلية من الجائزة، تأهلت المشاريع الفائزة للمشاركة في النسخة الدولية التي تبلغ قيمة الجائزة الأولى ضمنها 25 ألف يورو، والثانية 15 ألف يورو، والثالثة 10 آلاف يورو، بالإضافة إلى جائزة المشاريع التي تم تأسيسها من قبل سيدات، بقيمة 20 ألف يورو.
وأكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، أهمية الجائزة في دعم المشاريع التي تسهم في تقديم حلول لتحديات البيئة والمجتمع، خاصة التغير المناخي.
وهنّأت المديرة التنفيذية للاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، المشاريع الفائزة بالنسخة السابعة، التي تجسّد التزام أورنج بدعم ثقافة الابتكار، متمنية لهم التوفيق في النسخة الدولية.
ولفتت إلى أهمية جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية التي تدعم النماذج الأولية والشركات في مرحلة النمو ذات الأثر البيئي أو المجتمعي، لتمنحها فرصة جذب المستثمرين وتحقيق تأثير فاعل بابتكاراتهم.
--(بترا)
غ ح/أ م / س س
30/09/2023 12:57:43
MENAFN30092023000117011021ID1107169555
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