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قطر: الأردني يزن النعيمات يحقق للنادي الأهلي أول انتصاراته منذ 6 أشهر

9/30/2023 2:33:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 30 أيلول (بترا)- حقق المحترف الأردني في صفوف النادي الأهلي القطري، اللاعب يزن النعيمات، أول انتصار لفريقه منذ منتصف الدوري القطري الماضي، والأول في الموسم الجديد من الدوري.
وأحرز النعيمات أول أهداف فريقه، وصنع هدفا آخر، في المباراة التي جمعت الأهلي بنادي معيذر الليلة الماضية وانتهت بفوز رفاق النعيمات بأربعة أهداف مقابل هدفين لنادي معيذر.
وبذلك، يكون النادي الأهلي قد تذوق طعم الفوز لأول مرة منذ أكثر من ستة أشهر، بفضل الدور الكبير الذي بذله النعيمات في المباراة.
وأقيمت المباراة على استاد الثمامة المونديالي، في ختام الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر، ليحصد الأهلي أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، ويقفز إلى المركز التاسع، فيما تجمّد رصيد معيذر بهذه الخَسارة عند 4 نقاط، في المركز الثامن.
-- (بترا)
أ م / س س
30/09/2023 12:51:55

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