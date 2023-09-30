منتخب الترايثلون ينهي مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- أنهت لاعبتا المنتخب الوطني للترايثلون، ليديا مصلح، ومريم شعبان، اليوم السبت، مشاركتهما في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.

وحلت اللاعبة ليديا مصلح في المركز 14، فيما لم تتمكن اللاعبة مريم شعبان من إنهاء السباق.

وحققت اللاعبة اليابانية، يوكو تاكاهاشي، الميدالية الذهبية في السباق.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

30/09/2023 12:44:15