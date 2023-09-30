منتخب الترايثلون ينهي مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية

منتخب الترايثلون ينهي مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/30/2023 2:33:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- أنهت لاعبتا المنتخب الوطني للترايثلون، ليديا مصلح، ومريم شعبان، اليوم السبت، مشاركتهما في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.
وحلت اللاعبة ليديا مصلح في المركز 14، فيما لم تتمكن اللاعبة مريم شعبان من إنهاء السباق.
وحققت اللاعبة اليابانية، يوكو تاكاهاشي، الميدالية الذهبية في السباق.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
30/09/2023 12:44:15
MENAFN30092023000117011021ID1107169553
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