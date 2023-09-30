الطرابيشي وماضي يفتتحان مشاركتهما في دورة الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- افتتح لاعبا المنتخب الوطني لرماية السكيت، أحمد الطرابيشي، وفؤاد ماضي، اليوم السبت، مشاركتهما في منافسات رماية التراب ضمن دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية حتى الثامن من الشهر الحالي.
وخاض "ماضي" و"الطرابيشي" اليوم المرحلة التأهيلية إلى النهائي، وذلك من خلال التصويب على 75 طبقا.
و حل "الطرابيشي" في المركز الـ 27 بعد أن تمكن من إصابة 68 طبقا من أصل 75 طبقا.
فيما حل "ماضي" في المركز 41 بعد أن تمكن من إصابة 56 طبقا.
وسيستكمل اللاعبان مشاركتهما يوم غد الأحد، حيث سيصوب كل منهما على 50 طبقا، فيما يتأهل إلى النهائي اللاعبون الذين يحتلون المراكز الـ 6الأولى.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
30/09/2023 12:43:13
MENAFN30092023000117011021ID1107169552
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