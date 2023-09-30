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الطرابيشي وماضي يفتتحان مشاركتهما في دورة الألعاب الآسيوية

9/30/2023 2:33:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- افتتح لاعبا المنتخب الوطني لرماية السكيت، أحمد الطرابيشي، وفؤاد ماضي، اليوم السبت، مشاركتهما في منافسات رماية التراب ضمن دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية حتى الثامن من الشهر الحالي.
وخاض "ماضي" و"الطرابيشي" اليوم المرحلة التأهيلية إلى النهائي، وذلك من خلال التصويب على 75 طبقا.
و حل "الطرابيشي" في المركز الـ 27 بعد أن تمكن من إصابة 68 طبقا من أصل 75 طبقا.
فيما حل "ماضي" في المركز 41 بعد أن تمكن من إصابة 56 طبقا.
وسيستكمل اللاعبان مشاركتهما يوم غد الأحد، حيث سيصوب كل منهما على 50 طبقا، فيما يتأهل إلى النهائي اللاعبون الذين يحتلون المراكز الـ 6الأولى.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
30/09/2023 12:43:13

MENAFN30092023000117011021ID1107169552

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