منظمة السياحة العالمية: الأردن من أفضل الوجهات السياحية نمواً باعداد الزوار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- أعلنت منظمة السياحة العالمية، أن الأردن حقق المركز التاسع في تصنيف الوجهات السياحية الأفضل نمواً بأعداد الزوار خلال السبعة شهور الأولى من هذا العام، حيث بلغت نسبة النمو في المملكة 23 بالمئة مقارنة بأعداد الزوار للفترة ذاتها من عام 2019.
وبينت المنظمة في تقريرها، أن منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بالعديد من الوجهات السياحية الاستثنائية، حققت أفضل النتائج عالميا في نمو أعداد الزوار، متجاوزة مستويات ما قبل وباء كورونا عام 2019، بنسبٍ بلغت 20 بالمئة.
وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان اليوم السبت، إن هذا الإنجاز يأتي مدفوعا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، للحكومة نحو الاهتمام بالقطاع السياحي بوصفه أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى عدة عوامل أساسية نفّذتها الوزارة للحد من آثار جائحة كورونا.
وتابعت " ومن الإجراءات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021-2025، والتي تهدف للنهوض بأداء القطاع السياحي وتجاوز أرقام عام القياس 2019، وتتكون الاستراتيجية من 5 محاور رئيسية هي: تطوير المنتج، وتطوير الموارد البشرية، التسويق، إدارة وحماية التراث، الإصلاحات".
وبينت الوزارة، أن الاستراتيجية جاءت لتمكين قطاع السياحة من تجاوز الأضرار التي لحقت به جراء كورونا، وتحسين عائدات القطاع، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة عدد السياح، ورفع إجمالي عائدات القطاع السياحي، وزيادة التوظيف المباشر في القطاع.
وقالت، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على القطاع السياحي جراء كورونا، كتنفيذ حملات تسويقية خارجية مكثف اقترنت بتسيير رحلات من وجهات جديدة عبر شركات طيران منخفضة التكاليف، فضلاً عن جهود حكومية على جميع المستويات بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، كان لها بالغ الأثر في استقطاب أعداد كبيرة من السياح.
وقالت الوزارة في بيانها، إن أعداد زوار المملكة، حققت ارتفاعاً ملحوظاً ومستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الزوار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2023، نحو 4503537 زائرا، بنسبة ارتفاع تصل إلى 41.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وحققت المملكة ارتفاعاً في أعداد سياح المبيت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2023، بنسبة 38.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ليصل عددهم الى 3756538 سائحا، كما بلغ الدخل السياحي لنفس الفترة 3،651 مليار دينار.
(بترا)
ح خ/أ م / س س
30/09/2023 12:40:06
MENAFN30092023000117011021ID1107169551
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