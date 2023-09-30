منظمة السياحة العالمية: الأردن من أفضل الوجهات السياحية نمواً باعداد الزوار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- أعلنت منظمة السياحة العالمية، أن الأردن حقق المركز التاسع في تصنيف الوجهات السياحية الأفضل نمواً بأعداد الزوار خلال السبعة شهور الأولى من هذا العام، حيث بلغت نسبة النمو في المملكة 23 بالمئة مقارنة بأعداد الزوار للفترة ذاتها من عام 2019.

وبينت المنظمة في تقريرها، أن منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بالعديد من الوجهات السياحية الاستثنائية، حققت أفضل النتائج عالميا في نمو أعداد الزوار، متجاوزة مستويات ما قبل وباء كورونا عام 2019، بنسبٍ بلغت 20 بالمئة.

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان اليوم السبت، إن هذا الإنجاز يأتي مدفوعا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، للحكومة نحو الاهتمام بالقطاع السياحي بوصفه أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى عدة عوامل أساسية نفّذتها الوزارة للحد من آثار جائحة كورونا.

وتابعت " ومن الإجراءات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021-2025، والتي تهدف للنهوض بأداء القطاع السياحي وتجاوز أرقام عام القياس 2019، وتتكون الاستراتيجية من 5 محاور رئيسية هي: تطوير المنتج، وتطوير الموارد البشرية، التسويق، إدارة وحماية التراث، الإصلاحات".

وبينت الوزارة، أن الاستراتيجية جاءت لتمكين قطاع السياحة من تجاوز الأضرار التي لحقت به جراء كورونا، وتحسين عائدات القطاع، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة عدد السياح، ورفع إجمالي عائدات القطاع السياحي، وزيادة التوظيف المباشر في القطاع.

وقالت، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على القطاع السياحي جراء كورونا، كتنفيذ حملات تسويقية خارجية مكثف اقترنت بتسيير رحلات من وجهات جديدة عبر شركات طيران منخفضة التكاليف، فضلاً عن جهود حكومية على جميع المستويات بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، كان لها بالغ الأثر في استقطاب أعداد كبيرة من السياح.

وقالت الوزارة في بيانها، إن أعداد زوار المملكة، حققت ارتفاعاً ملحوظاً ومستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الزوار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2023، نحو 4503537 زائرا، بنسبة ارتفاع تصل إلى 41.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وحققت المملكة ارتفاعاً في أعداد سياح المبيت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2023، بنسبة 38.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ليصل عددهم الى 3756538 سائحا، كما بلغ الدخل السياحي لنفس الفترة 3،651 مليار دينار.

(بترا)

ح خ/أ م / س س

30/09/2023 12:40:06