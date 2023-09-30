أبو دبرة يحرز لقب بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- حقق السائق مهند أبو دبرة، لقب بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ (روتاكس ماكس شالينج) 2023، بعد فوزه في الجولة الخامسة والأخيرة من البطولة في حلبة جوردن سبيد سنتر – طريق ‏المطار.‏

وجاء في المركز الثاني في السباق الذي اختتم أمس الجمعة، السائق فيصل ناشخو، واحتل المركز الثالث السائق عبد الله قوقا، وأقيم السباق بدعم من شركة ‏زين الأردن.‏

وقالت الأردنية لرياضة السيارات في خبر رسمي اليوم السبت، إن السباق تألف من عملية الإحماء ‏‏والتصفيات وجولة (بريد غرايد للسباق الأول)، و ‏‏جولة (بري ‏فاينل) للسباق الأول وضمت (12) ‏لفة، جولة (بريد غرايد للسباق الثاني)، ‏ومن ثم جولة (فاينل) للسباق الثاني ‏وضمت (16) لفة.‏

وتكونت بطولة الأردن للكارتينغ 2023، من 5 جولات، حيث فاز بالجولة الأولى مهند أبو دبرة، فيما فاز بالجولة الثانية سند الحموي، وفاز في الجولة الثالثة فيصل ناشخو، أما الجولتين الرابعة والخامسة، فكانتا من نصيب مهند أبو دبرة.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

30/09/2023 12:32:56