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أبو دبرة يحرز لقب بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ

9/30/2023 2:33:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- حقق السائق مهند أبو دبرة، لقب بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ (روتاكس ماكس شالينج) 2023، بعد فوزه في الجولة الخامسة والأخيرة من البطولة في حلبة جوردن سبيد سنتر – طريق ‏المطار.‏
وجاء في المركز الثاني في السباق الذي اختتم أمس الجمعة، السائق فيصل ناشخو، واحتل المركز الثالث السائق عبد الله قوقا، وأقيم السباق بدعم من شركة ‏زين الأردن.‏
وقالت الأردنية لرياضة السيارات في خبر رسمي اليوم السبت، إن السباق تألف من عملية الإحماء ‏‏والتصفيات وجولة (بريد غرايد للسباق الأول)، و ‏‏جولة (بري ‏فاينل) للسباق الأول وضمت (12) ‏لفة، جولة (بريد غرايد للسباق الثاني)، ‏ومن ثم جولة (فاينل) للسباق الثاني ‏وضمت (16) لفة.‏
وتكونت بطولة الأردن للكارتينغ 2023، من 5 جولات، حيث فاز بالجولة الأولى مهند أبو دبرة، فيما فاز بالجولة الثانية سند الحموي، وفاز في الجولة الثالثة فيصل ناشخو، أما الجولتين الرابعة والخامسة، فكانتا من نصيب مهند أبو دبرة.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
30/09/2023 12:32:56

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