أبو دبرة يحرز لقب بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- حقق السائق مهند أبو دبرة، لقب بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ (روتاكس ماكس شالينج) 2023، بعد فوزه في الجولة الخامسة والأخيرة من البطولة في حلبة جوردن سبيد سنتر – طريق المطار.
وجاء في المركز الثاني في السباق الذي اختتم أمس الجمعة، السائق فيصل ناشخو، واحتل المركز الثالث السائق عبد الله قوقا، وأقيم السباق بدعم من شركة زين الأردن.
وقالت الأردنية لرياضة السيارات في خبر رسمي اليوم السبت، إن السباق تألف من عملية الإحماء والتصفيات وجولة (بريد غرايد للسباق الأول)، و جولة (بري فاينل) للسباق الأول وضمت (12) لفة، جولة (بريد غرايد للسباق الثاني)، ومن ثم جولة (فاينل) للسباق الثاني وضمت (16) لفة.
وتكونت بطولة الأردن للكارتينغ 2023، من 5 جولات، حيث فاز بالجولة الأولى مهند أبو دبرة، فيما فاز بالجولة الثانية سند الحموي، وفاز في الجولة الثالثة فيصل ناشخو، أما الجولتين الرابعة والخامسة، فكانتا من نصيب مهند أبو دبرة.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
30/09/2023 12:32:56
MENAFN30092023000117011021ID1107169550
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