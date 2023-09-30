الفيصلي يبدأ تدريباته في مدينة الشارقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- بدأ فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، تدريباته في مدينة الشارقة الإماراتية، استعدادا لملاقاة نظيره نادي الشارقة يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

ووصل فريق الفيصلي إلى الشارقة صباح يوم أمس، قبل أن يخوض مساء تدريبه الأول بقيادة المدرب التونسي غازي الغرايري، بمشاركة جميع اللاعبين.

ويخوض الفيصلي ممثل الكرة الأردنية في دوري أبطال آسيا، تدريبه الأخير يوم غد الأحد، استعدادا لمباراة الشارقة التي تجري عند الساعة السابعة مساء الاثنين.

وكان الفيصلي خسر أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا، أمام فريق ناساف الأوزبكي بنتيجة 0-1، بانتظار التعويض في مباراة الشارقة.

ويلعب الفيصلي في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه فرق السد القطري وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

30/09/2023 12:31:45