مستوطنون متطرفون يهود يؤدون طقوسا تلمودية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 30 أيلول (بترا) - أدى عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم السبت، طقوسا تلمودية استفزازية، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان لمراسل (بترا) في رام الله، إن عشرات المستوطنين المتطرفين أدوا طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى وفي سوق القطانين بالبلدة القديمة بالمدينة المقدسة المحتلة، تزامنا مع أول أيام عيد العرش اليهودي.

وأضاف الشهود العيان، أن شرطة الاحتلال أجبرت التجار في شارع الواد وسوق القطانين على إغلاق محالهم التجارية، لتسهيل اقتحام المستوطنين المتزمتين .

--(بترا)

م . ف/أ م / س س

30/09/2023 12:28:40