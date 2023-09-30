مستوطنون متطرفون يهود يؤدون طقوسا تلمودية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 30 أيلول (بترا) - أدى عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم السبت، طقوسا تلمودية استفزازية، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.
وقال شهود عيان لمراسل (بترا) في رام الله، إن عشرات المستوطنين المتطرفين أدوا طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى وفي سوق القطانين بالبلدة القديمة بالمدينة المقدسة المحتلة، تزامنا مع أول أيام عيد العرش اليهودي.
وأضاف الشهود العيان، أن شرطة الاحتلال أجبرت التجار في شارع الواد وسوق القطانين على إغلاق محالهم التجارية، لتسهيل اقتحام المستوطنين المتزمتين .
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
30/09/2023 12:28:40
MENAFN30092023000117011021ID1107169548
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