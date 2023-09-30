الجغبير : إيصال الغاز الطبيعي للمصانع يعزز تنافسية القطاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن إيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع سيسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، مبينا أن تكلفة الإنتاج العالية، لا سيما أسعار الطاقة، أبرز معيقات تنافسية الصناعة محليا وخارجيا.

وأشار خلال مشاركته في لقاء تعريفي بالخدمات التي تقدمها شركة غاز الأردن المسال في مجال الغاز الطبيعي، أن مشروع الغاز الطبيعي المضغوط بالسيارات، الذي تقدمه شركة غاز الأردن المسال، من شأنه توفير أحد الحلول الفعالة لتمكين القطاع الصناعي من استخدام الغاز الطبيعي المنتج محلياً في منطقة حقل الريشة.

وحسب بيان لغرفة صناعة عمان، اليوم السبت، بين الجغبير أن ملف التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي والذي يكتسب أهمية استراتيجية كبيرة من حيث أثره في المساهمة بدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى دوره في استقطاب العديد من الاستثمارات الجديدة للمملكة.

وأوضح أن الاستفادة من الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي حتى الآن لم تكن بالشكل المطلوب، بفعل الارتفاع الكبير في كلف الاستثمار الأولية للبنية التحتية اللازمة لإيصاله بالأنابيب للمصانع، بما يشمل ذلك الخطوط الفرعية التي يتم توصيلها مع خط الغاز الرئيسي وملحقاتها وجميع التجهيزات اللازمة.

وأشاد الجغبير، بدور وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تبني الحكومة لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينتي الموقر والروضة الصناعيتين، للمساهمة في تخفيض الكلف التشغيلية على الشركات الصناعية وزيادة قدراتها الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى بدء تدفق استثمارات صناعية جديدة تستخدم الغاز الطبيعي.

يذكر أن الغاز الطبيعي يعتبر بديلاً اقتصادياً، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى كالديزل وزيت الوقود الثقيل والغاز البترولي المسال، وتصل نسب التوفير (بحسب الأسعار الحالية) في حال التحول نحو استخدام الطبيعي إلى 68 بالمئة، كبديل للديزل، و 46 بالمئة كبديل عن الغاز البترولي المسال، و40 بالمئة كبديل عن زيت الوقود.

--(بترا)

س ص/أ م / س س

30/09/2023 11:41:26