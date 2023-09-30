الجغبير : إيصال الغاز الطبيعي للمصانع يعزز تنافسية القطاع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن إيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع سيسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، مبينا أن تكلفة الإنتاج العالية، لا سيما أسعار الطاقة، أبرز معيقات تنافسية الصناعة محليا وخارجيا.
وأشار خلال مشاركته في لقاء تعريفي بالخدمات التي تقدمها شركة غاز الأردن المسال في مجال الغاز الطبيعي، أن مشروع الغاز الطبيعي المضغوط بالسيارات، الذي تقدمه شركة غاز الأردن المسال، من شأنه توفير أحد الحلول الفعالة لتمكين القطاع الصناعي من استخدام الغاز الطبيعي المنتج محلياً في منطقة حقل الريشة.
وحسب بيان لغرفة صناعة عمان، اليوم السبت، بين الجغبير أن ملف التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي والذي يكتسب أهمية استراتيجية كبيرة من حيث أثره في المساهمة بدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى دوره في استقطاب العديد من الاستثمارات الجديدة للمملكة.
وأوضح أن الاستفادة من الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي حتى الآن لم تكن بالشكل المطلوب، بفعل الارتفاع الكبير في كلف الاستثمار الأولية للبنية التحتية اللازمة لإيصاله بالأنابيب للمصانع، بما يشمل ذلك الخطوط الفرعية التي يتم توصيلها مع خط الغاز الرئيسي وملحقاتها وجميع التجهيزات اللازمة.
وأشاد الجغبير، بدور وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تبني الحكومة لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينتي الموقر والروضة الصناعيتين، للمساهمة في تخفيض الكلف التشغيلية على الشركات الصناعية وزيادة قدراتها الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى بدء تدفق استثمارات صناعية جديدة تستخدم الغاز الطبيعي.
يذكر أن الغاز الطبيعي يعتبر بديلاً اقتصادياً، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى كالديزل وزيت الوقود الثقيل والغاز البترولي المسال، وتصل نسب التوفير (بحسب الأسعار الحالية) في حال التحول نحو استخدام الطبيعي إلى 68 بالمئة، كبديل للديزل، و 46 بالمئة كبديل عن الغاز البترولي المسال، و40 بالمئة كبديل عن زيت الوقود.
--(بترا)
س ص/أ م / س س
30/09/2023 11:41:26
MENAFN30092023000117011021ID1107169547
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