اتضاح هوية الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 بكأس الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- اتضحت هوية الفرق المتأهلة لدور الـ16 من بطولة كأس الأردن لكرة القدم، بعد ختام منافسات دور الـ32 من البطولة.

وأعلن اتحاد كرة القدم رسميا تأهل 16 فريقا إلى هذا الدور وهي : السرحان، اليرموك، الصريح، سحاب، الحسين، الأهلي، الجزيرة، معان، الفيصلي، مغير السرحان، السلط، الوحدات، الجليل، شباب الأردن، شباب العقبة، والرمثا.

ويشهد دور الـ 16 من البطولة مواجهة، شباب الأردن مع الصريح، الأهلي مع معان، الرمثا مع السرحان، مغير السرحان مع الوحدات، الحسين مع اليرموك، الجليل مع شباب العقبة، السلط مع الجزيرة، وسحاب مع الفيصلي.

وتقام مباريات دور الـ 16، خلال الفترة 18-21 تشرين الأول المقبل.

وبالعودة لنتائج مباريات دور الـ 32، فاز السرحان على أم القطين 1-0، وبذات النتيجة تغلب اليرموك على الهاشمية، وسحاب على البقعة، فيما تفوق الصريح على الطيبة 2-0.

وتغلب الحسين على عمان أف سي بهدفين لهدف، وانتصر الجزيرة على مرج الحمام 1-0، وتفوق الأهلي على العالية 2-0، وبذات النتيجة فاز معان على اتحاد الرمثا.

وحقق الفيصلي فوزا عريضا على حرثا 8-0، وتغلب السلط على العربي 2-1، والوحدات على جرش 2-0، فيما عبر مغير السرحان محطة صما بالركلات الترجيحية 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

وفاز شباب الأردن على دير أبي سعيد 3-1، والجليل على دوقرة بالركلات الترجيحية 4-2، بعد التعادل بالوقت الأصلي 2-2، وتغلب الرمثا على وادي الريان 6-0، وشباب العقبة على الوحدة 3-0.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

30/09/2023 11:35:38