اتضاح هوية الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 بكأس الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- اتضحت هوية الفرق المتأهلة لدور الـ16 من بطولة كأس الأردن لكرة القدم، بعد ختام منافسات دور الـ32 من البطولة.
وأعلن اتحاد كرة القدم رسميا تأهل 16 فريقا إلى هذا الدور وهي : السرحان، اليرموك، الصريح، سحاب، الحسين، الأهلي، الجزيرة، معان، الفيصلي، مغير السرحان، السلط، الوحدات، الجليل، شباب الأردن، شباب العقبة، والرمثا.
ويشهد دور الـ 16 من البطولة مواجهة، شباب الأردن مع الصريح، الأهلي مع معان، الرمثا مع السرحان، مغير السرحان مع الوحدات، الحسين مع اليرموك، الجليل مع شباب العقبة، السلط مع الجزيرة، وسحاب مع الفيصلي.
وتقام مباريات دور الـ 16، خلال الفترة 18-21 تشرين الأول المقبل.
وبالعودة لنتائج مباريات دور الـ 32، فاز السرحان على أم القطين 1-0، وبذات النتيجة تغلب اليرموك على الهاشمية، وسحاب على البقعة، فيما تفوق الصريح على الطيبة 2-0.
وتغلب الحسين على عمان أف سي بهدفين لهدف، وانتصر الجزيرة على مرج الحمام 1-0، وتفوق الأهلي على العالية 2-0، وبذات النتيجة فاز معان على اتحاد الرمثا.
وحقق الفيصلي فوزا عريضا على حرثا 8-0، وتغلب السلط على العربي 2-1، والوحدات على جرش 2-0، فيما عبر مغير السرحان محطة صما بالركلات الترجيحية 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.
وفاز شباب الأردن على دير أبي سعيد 3-1، والجليل على دوقرة بالركلات الترجيحية 4-2، بعد التعادل بالوقت الأصلي 2-2، وتغلب الرمثا على وادي الريان 6-0، وشباب العقبة على الوحدة 3-0.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
30/09/2023 11:35:38
MENAFN30092023000117011021ID1107169546
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