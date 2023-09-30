فريق الاتحاد يتوج بلقب بطولة دوري الناشئات لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- توج فريق الاتحاد مساء أمس الجمعة، بطلاً للدوري النسوي تحت 16، لأندية النخبة لموسم 2023/2024، عقب مباراته التي تغلب فيها على الأرثوذكسي 2-1، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وسلمت عضو الهيئة التنفيذية ورئيسة اللجنة النسوية ستيفاني النبر، بحضور مدرب المنتخب الوطني النسوي ماهر أبو هنطش، فريق الاتحاد كأس البطولة وميداليات المركز الأول، فيما حصل عمان أف سي على ميداليات المركز الثاني، وظفر الأرثوذكسي بالبرونزية بعد أن استقر ثالثاً.

وضمن ذات الجولة تفوق الاستقلال على الراية بهدف نظيف.

ومع اختتام منافسات البطولة، تربع فريق الاتحاد على صدارة ترتيب الفرق برصيد 22 نقطة، يليه عمان أف سي 16، ثم الأرثوذكسي 13، الاستقلال 7، والراية أخيراً (دون نقاط)، ليهبط إلى مصاف أندية الدرجات للموسم القادم.

وأقيمت منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهاباً وإياباً، وتوّج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلاً للدوري النسوي – النخبة ت16 لموسم 2023/2024، فيما يهبط آخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجات للموسم القادم.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

30/09/2023 11:29:22