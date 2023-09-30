فريق الاتحاد يتوج بلقب بطولة دوري الناشئات لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- توج فريق الاتحاد مساء أمس الجمعة، بطلاً للدوري النسوي تحت 16، لأندية النخبة لموسم 2023/2024، عقب مباراته التي تغلب فيها على الأرثوذكسي 2-1، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وسلمت عضو الهيئة التنفيذية ورئيسة اللجنة النسوية ستيفاني النبر، بحضور مدرب المنتخب الوطني النسوي ماهر أبو هنطش، فريق الاتحاد كأس البطولة وميداليات المركز الأول، فيما حصل عمان أف سي على ميداليات المركز الثاني، وظفر الأرثوذكسي بالبرونزية بعد أن استقر ثالثاً.
وضمن ذات الجولة تفوق الاستقلال على الراية بهدف نظيف.
ومع اختتام منافسات البطولة، تربع فريق الاتحاد على صدارة ترتيب الفرق برصيد 22 نقطة، يليه عمان أف سي 16، ثم الأرثوذكسي 13، الاستقلال 7، والراية أخيراً (دون نقاط)، ليهبط إلى مصاف أندية الدرجات للموسم القادم.
وأقيمت منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهاباً وإياباً، وتوّج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلاً للدوري النسوي – النخبة ت16 لموسم 2023/2024، فيما يهبط آخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجات للموسم القادم.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
30/09/2023 11:29:22
MENAFN30092023000117011021ID1107169545
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