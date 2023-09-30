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منتخب سيدات كرة السلة 3×3 ينهي مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية

9/30/2023 2:33:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 أيلول (بترا)- أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة 3×3 للسيدات، اليوم السبت، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانغتشو 2022)، المقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية.
وخسر منتخبنا أمام منتخب كازاخستان بنتيجة 9-13، لحساب الدور التأهيلي المؤهل إلى ربع نهائي المسابقة.
وكان المنتخب الوطني والمكون من اللاعبات ذكرى شحادة وماسا النوباني وجانسيت يالتشن وماريا وهاب، قد تأهل للدور التأهيلي لربع النهائي من منافسات 3X3، بعد حلوله في المركز الثاني في المجموعة الثالثة بعد فوزه على الفلبين بالتغيب، وفوزه على هونغ كونغ بنتيجة 9-21 وخسارته أمام منغوليا بنتيجة 9-20.
--(بترا)
ض ع/أ م / س س
30/09/2023 11:24:22

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