منتخب سيدات كرة السلة 3×3 ينهي مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 أيلول (بترا)- أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة 3×3 للسيدات، اليوم السبت، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانغتشو 2022)، المقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية.
وخسر منتخبنا أمام منتخب كازاخستان بنتيجة 9-13، لحساب الدور التأهيلي المؤهل إلى ربع نهائي المسابقة.
وكان المنتخب الوطني والمكون من اللاعبات ذكرى شحادة وماسا النوباني وجانسيت يالتشن وماريا وهاب، قد تأهل للدور التأهيلي لربع النهائي من منافسات 3X3، بعد حلوله في المركز الثاني في المجموعة الثالثة بعد فوزه على الفلبين بالتغيب، وفوزه على هونغ كونغ بنتيجة 9-21 وخسارته أمام منغوليا بنتيجة 9-20.
--(بترا)
ض ع/أ م / س س
30/09/2023 11:24:22
MENAFN30092023000117011021ID1107169544
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